CCJ pendiente de nombrar a sustituto de Mynor Moto

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) aún no ha designado a un nuevo juez titular para el Juzgado Tercero Penal, el cual presidió el exjuzgador y prófugo de la justicia Mynor Moto. La razón para no nombrar a otra persona es que aún no se ha declarado la vacante de ese puesto para poder lanzar la convocatoria.

Los consejeros judiciales señalan que quien debe declarar vacante la plaza es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que dicha Corte asegura que no les corresponde porque la Ley de la Carrera Judicial asigna esa función al CCJ por haber declarado el cese laboral de Moto.

De momento dicha judicatura está a cargo de jueces suplentes que son designados para conocer los distintos casos. Aún se desconoce cuándo se iniciará con la convocatoria para el nombramiento de un nuevo togado.

Moto fue separado del cargo debido a que no se presentó a tomar posesión cuando se venció el plazo del permiso especial que se le había concedido, además está pendiente de enfrentar a la justicia por señalamientos en los casos Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020.

El exfuncionario tiene activas dos órdenes de captura por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia, cohecho pasivo, retardo de justicia e incumplimiento de deberes.