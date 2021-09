Jueza amiga de Claudia Paniagua le da otra oportunidad

La audiencia de apertura a juicio contra tres profesores señalados por violación se suspendió una vez más por excusa de la defensora Claudia Paniagua, quien debía cumplir sesiones en la Corte de Constitucionalidad, donde se desempeña como magistrada suplente.

Como defensora de los profesores del INEB de San Lucas Sacatepéquez, jornada vespertina, Paniagua promovió en enero pasado una conciliación con las dos estudiantes agraviadas para ofrecerles una reparación digna. Una de ellas permanece en el proceso porque quiere que se haga justicia, pese a que, con la incomparecencia de ayer de Paniagua, ha tenido que lidiar con 15 suspensiones del proceso penal.

El abogado de la víctima pidió a la jueza Sherly Figueroa Cisneros que la excusa no fuera aceptada, se decretara el abandono de la defensa y se notificara al Instituto de la Defensa Pública Penal para la designación de un abogado de oficio. La jueza no atendió a la solicitud y pidió a los sindicados que analicen las circunstancias de la defensa para que el proceso no se siga retardando y reprogramó la audiencia para el 29 de octubre.

La Fiscalía solicitará que se cambie de abogado defensor para evitar que se suspenda la audiencia de apertura a juicio, en la que se busca que los sindicados enfrenten debate por violación en forma continuada, informó el MP.

La abogada del Instituto de la Víctima que apoya a la exalumna sostiene que los profesores deben ser enjuiciados por violación con agravación, porque estaban a cargo de la educación de las víctimas. Los tres docentes procesados están en libertad y el Mineduc no aclara si siguen dando clases.



La jueza Sherly Figueroa (de negro y collar plateado), en varios eventos sociales con la abogada y magistrada Claudia Paniagua, como en este cumpleaños.

Amistades locales

Publicaciones en Facebook evidencian una amistad entre la jueza Figueroa y la defensora de los profesores señalados por violación.

Figueroa se desempeña como jueza de Primera Instancia suplente, con funciones en la judicatura penal de Sacatepéquez, de acuerdo con el expediente con el que se postuló para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero no avanzó hasta la lista de los elegibles.