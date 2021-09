Jueza rectifica y ordena proceso por violación contra Diego Stella

Verónica Molina salió del juzgado de La Antigua Guatemala entre aplausos y muestras de apoyo de un grupo de mujeres que la acompañó desde la calle, con pancartas. “No es no” y “el delito es violación”, gritaban mientras Verónica una vez más sostuvo que Diego Ariel Stella la violó el 10 de marzo pasado.

Esta vez fue la jueza Lidia Pérez quién la escuchó y atendió la petición para que Stella sea procesado penalmente por violación agravada y no por agresión sexual.

Para cambiar el delito, la jueza argumentó que “hubo violencia, falta de consentimiento y aprovechamiento de la debilidad física” de Verónica, explicó el abogado José Toledo. El delito de violación no admite medidas sustitutivas, por lo que la jueza ordenó que Stella permanezca en el preventivo de Chimaltenango hasta que el MP concluya la investigación.

Renuncia a la defensa

El argentino opera una franquicia de asados en La Antigua Guatemala y en la audiencia de primera declaración fue representado por Claudia Paniagua, magistrada suplente de la CC. La abogada renunció por “presión social”, dijo Andrea, la hermana de Diego, sumamente alterada y luego se enfrentó verbalmente con una de las testigos que declaró sobre las conductas abusivas del agresor, representado ayer por Patricia de Chea.

La magistrada fue cuestionada por sus comentarios denigrantes hacia Verónica. “¿Qué mujer que se pone en cuatro no está pidiendo ser penetrada?”, dijo en la audiencia.

Ante la salida de Paniagua, De Chea tuvo poco tiempo para estudiar el expediente, pero dijo que prefirió no pedir una reprogramación para no levantar sospechas y asegura que no tiene ninguna vinculación con el bufete de la magistrada.

El juzgado fijó la presentación del acto conclusivo para el 8 de noviembre. Antes, se ordenó una reconstrucción de los hechos.

Pérez indicó que resolvería con base en el expediente y no en presiones por las declaraciones públicas de Verónica en las que expone su desconfianza en el sistema. “Sí, tengo desconfianza, ¿usted escuchó cómo me trataron en la primera audiencia? ¿Cree que eso es justicia?”, le dijo Verónica.

No es no

Ayer, afuera del Juzgado las mujeres también hablaban del tema: se piensa que no hay posibilidad de violación cuando se trata de parejas, lo cual es equivocado y normaliza la violencia o bien hay ciertas práctricas que no son consentidas; ellas están seguras de que siempre que alguien diga “no”, es violación. De eso no se habla, dijo una joven.