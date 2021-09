Giran orden de captura contra Juan Francisco Sandoval

El Juez Séptimo Pluripersonal Penal, Fredy Orellana, giró la orden de arresto solicitada por el Ministerio Público (MP) en contra del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.

El portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, confirmó que se solicitó la orden de aprehensión por la posible comisión de esos dos tipos penales, sin embargo, no dio detalles del señalamiento porque aseguró que se trata de un caso bajo reserva.

“Efectivamente, existe orden de aprehensión por un caso que se encuentra bajo reserva”, fue la información trasladada por el Departamento de Comunicación del ente investigador, sin precisar de qué trata la investigación.

La orden de captura autorizada por Orellana tiene fecha 3 de septiembre, la misma fue avalada en una audiencia unilateral en la que estuvo únicamente el MP y explicó los hechos por los que se hacía el requerimiento judicial, los cuales fueron tomados en cuenta por el juez.

No se rendirá

En su cuenta de Twitter, Sandoval expresó: “Luchar por una Guatemala mejor no es fácil, pero no debemos rendirnos. Este día era previsible desde hace meses. Faltaban los detalles y el caso que armaron en mi contra, pero estoy listo para defender mi honor y legado, pues los hechos y la ética me respaldan”.

El exfiscal también agradeció el apoyo que ha recibido desde que fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras. “Agradezco a la ciudadanía su solidaridad y me uno a su reclamo porque Consuelo Porras no obstruya más la justicia”, aseveró.

Sin acceso al expediente

Claudia González, mandataria legal de Sandoval, acudió al Juzgado Séptimo Penal, pero no tuvo acceso a la carpeta judicial abierta en contra de su patrocinado debido a la reserva decretada por el juzgador.

“Como abogada me corresponde venir a apersonarme, esperando tener acceso al expediente para poder ejercer el derecho de defensa de Sandoval. Entendemos que el caso está bajo reserva, una vez me permitan tener acceso también deberé guardar la reserva correspondiente. Entiendo que este caso es nuevo”, indicó la abogada.

La destitución ilegal

El exjefe de la FECI, quien está fuera del país, fue apartado del MP hace más de un mes por Porras, quien adujo que fue víctima de vejámenes por parte de Sandoval, además de supuestos abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del ente investigador.

Tras su despido, el exfuncionario reveló en conferencia de prensa que creía que una de las razones por las que fue removido fue por los avances que realizó en una investigación que involucra a altos funcionarios del actual gobierno de Alejandro Giammattei. Uno de los casos que reveló fue la supuesta visita de rusos al país, quienes habrían pagado sobornos al mandatario.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún debe resolver un amparo interpuesto por el exfiscal contra la destitución que ordenó Porras. En la acción legal que se promovió se argumenta que no se cumplió con el procedimiento administrativo previo ni se respetó la carrera fiscal.

Los magistrados aún no han entrado a conocer el amparo debido a que Sandoval recusó a la titular del Organismo Judicial (OJ), Patricia Valdés, además de otros togados para no conocer su planteamiento por dudar de su imparcialidad.

Investigación por soborno

El Ministerio Público informó al vespertino La Hora que se emprendió investigación por la supuesta entrega de un soborno por parte de ciudadanos rusos al presidente Alejandro Giammattei. “Se inició investigación respecto al tema, según información vertida en entrevistas y publicaciones de prensa”, cita La Hora en un tuit.

CSJ rechaza recusación contra Valdés

Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación que planteó Juan Francisco Sandoval contra la presidenta del OJ, Silvia Patricia Valdés, buscando que no conociera el amparo con el que pretende su restitución en el MP.