“Hay que hablar de la violencia sexual”

¿Cómo ha sido el camino para encontrar justicia?

Desde mi experiencia puedo decir que el sistema te vuelve a agredir. Nada de lo que te hagan es suficiente. Fue una primera declaración y entiendo que es un proceso largo y tedioso, pero desde ahí se minimizó el delito y el juez lo cambió por violencia sexual, cuando claramente fue una violación. En vez de avocarse a mis testimonios y a mis pruebas, se avocaron a felicitar al al agresor, por por estar ahí presente.

Vale la pena reconocer que el protocolo de la SVET (Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) se aplicó bastante bien, incluso estando en una crisis, una oleada de covid, tuve el mejor acompañamiento psicológico e intervención en el hospital Nacional de Antigua, la psicóloga fue sumamente certera en todas sus palabras. Ya en el MP, se rompió mi inocencia sobre el tema, yo denuncié porque tengo la claridad de que fue una violación y que no había forma de hacer ojo ciego ante los hechos.

“No pensé que la búsqueda de justicia fuera a ser una gran batalla”. Verónica Molina.

Ahora veo el otro frente, es la impunidad. Él está siendo asesorado por una magistrada de la Corte Constitucionalidad (CC) que hizo comentarios grotescos, desde “Qué mujer que se pone en cuatro no está pidiendo ser penetrada”, grotesco, que no tiene nada que ver con mi testimonio, totalmente fuera de lugar porque no aplica a la situación.

Fue una audiencia en la que se intentó intimidarme de forma psicológica, y lo digo así, porque a mí no me van a callar. No me afectó el comentario porque no hablan de mí, hablan desde su machismo, hablan de ellas y sus conceptos.

Siempre escucho lo mismo “¿por qué no denuncian?”… ahora yo puedo decir porqué no. Hay momentos en los que pienso mejor me hubiera metido a la cama, me hubiera bañado y hago como que nada pasó. Ahí está la respuesta de por qué no denunciamos, porque no nos van a creer, si nos van a tachar de putas, de que lo buscamos, de que lo provocamos ¿quién se quiere enfrentar a ese monstruo? Denunciar no sólo tiene un costo económico sino también psicológico, quién querrá inventar algo para enfrentarse eso, tendría que estar totalmente al borde de la locura.

La evaluación forense pareciera que se formula en un tono de “sólo esto le pasó”,no tiene moretones, no tiene suficientes golpes… ¿Qué tanto te tienen qué hacer?

Si el sistema no responde también demuestra algo: que no nos van a creer y que no nos van a

responder.

¿Cómo podemos ayudar en esa búsqueda de la justicia?

Yo creo que el tema de la violencia sexual es una conversación pendiente que tenemos como país. Conocemos los estragos bajo la fachada del silencio. La mayoría de las víctimas o sobrevivientes que se me han acercado han llevado su su lucha interna en silencio. Yo los conozco, se pierden amigos, familia. Hay un desgaste emocional que te lleva al borde de pensar muchas cosas… No sé, hubiera sido mejor, guardar silencio..

Hay que hablar de la violencia sexual. Ninguna mujer debería quedarse callada, pero respeto que cada quién decide cómo lleva su lucha porque si yo hubiera sabido que que todo esto se iba a suceder, posiblemente nunca hubiera denunciado… Y ya estuviera muerta porque yo no hubiera soportado ese peso de quedarme callada.

¿Sería más llevadero si los jueces, policías, abogados, respetaran a las víctimas?

Si he llegado hasta aquí ha sido sola. No he tenido un acompañamiento, además de la psicóloga de la SVET. No he tenido un seguimiento apropiado y eso que desde mi postura privilegiada tengo recursos para ir a un psicólogo,un equipo de abogados con quienes me siento como respaldada y confiada. ¿Quién puede hacer esto un país donde la mayoría mujeres son pobres o que son violadas por los maridos, el tío? Los estragos de la violencia sexual cuando alzas la voz son muchos. La mayoría de mujeres alza la voz y a través de los movimientos que se dan en los últimos años pero esas voces son realmente solo como un eco de lo que ha venido pasando sistemáticamente, de mujeres que se atrevieron a contar su testimonio después de 10, 5 o 20, años.

Conocemos y empezamos a hablar de todo esto a raíz de de estos movimientos, que son sumamente valiosos, pero que también nos distancian un poco de de la realidad de enfrentar esto, no es a través de redes sociales, implica mucho más. El sistema de justicia revictimiza.

“No nos quieren escuchar, les conviene más encontrarnos muertas porque así ya no hablamos”. Verónica Molina.

Consideras que la violencia sexual es un tema pendiente. ¿Qué hace falta?

La violencia sexual viene a confrontar a los hombres de la familia a los hombres que te rodean, a cuestionar su machismo, es como un somatón de mesa porque los interpela frente a las actitudes que han tenido frente a la violencia sexual… ¿La han minimizado o normalizado? Pero no hablamos de eso, los hombres se aislan y por eso insisto en que es necesario tener esa conversación pendientes porque esto es una epidemia. Sí, una de cada tres mujeres vive la violencia sexual en el mundo.