CC rechaza acción legal del PDH y declara vigente el Estado de Calamidad

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una inconstitucionalidad planteada por Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien había accionado en contra del Estado de Calamidad decretado por el Organismo Ejecutivo.

El funcionario alegó que ese Estado de Excepción faculta a la cartera de Salud, por conducto de disposiciones presidenciales, para limitar el acceso a lugares, fijar horarios de locomoción y los medios de transporte permitidos y dijo que la norma tiene como resultado la “disminución y menoscabo al goce, disfrute y ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce a los guatemaltecos”.

No obstante, la CC rechazó los argumentos del Procurador y dejó vigente la disposición decretada por el Ejecutivo el pasado 13 de agosto. El fallo tuvo el voto favorable de Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, Rony López, Luis Rosales, Claudia Paniagua y Juan José Samayoa.

El máximo tribunal constitucional también conminó al Congreso para que en 24 horas convoque al pleno de diputados y, dentro de los dos días siguientes a la convocatoria, ratifique, modifique o desapruebe el Estado de Calamidad.

La CC señaló que los legisladores que no acudan a la sesión plenaria pueden incurrir en responsabilidades penales y civiles. “La oposición o desacuerdo con la decisión que será objeto de conocimiento, no constituye causa justificada para no asistir o retirarse de esta”, puntualizó esa instancia.

Diputados presentan amparoCongresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza plantearon ayer un amparo en contra del Estado de Calamidad decretado por el Organismo Ejecutivo y para que se “garanticen y se respeten todos los derechos de los guatemaltecos”.

El diputado Carlos Barreda, miembro de dicho partido político, expresó que esa medida emitida por el presidente Alejandro Gimmattei y sus ministros ya no está vigente, debido a que no fue aprobada por el Congreso y agregó que cualquier funcionario que haga compras por excepción “será sujeto de denuncias penales”.