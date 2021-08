Sandoval: “Porras trata de aparentar que le preocupa mi seguridad”

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, informó que la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, aún no ha retirado el dispositivo de seguridad que tenía asignado cuando dirigió esa unidad de investigación.

Sandoval aseguró que no tiene ningún sentido que el personal siga designado para que le preste el servicio cuando es público que él ya no se encuentra en Guatemala. “Son decisiones para tratar de aparentar que le preocupa mi seguridad”, añadió.

“Obviamente responde a una actitud para justificar el cumplimiento de supervisión forzada que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de legitimar acciones en virtud de contradicciones que han sido públicas respecto a decisiones tomadas en el MP”, afirmó Sandoval.

El exfuncionario dijo que al ser despedido perdió todo vínculo y ya existe un antecedente en el que el ente investigador comunicó que no podía brindar seguridad al exfiscal Andrei González, quien también salió al exilio, porque no existía una figura legal que lo permitiera para extrabajadores ni ex fiscales generales.

El exencargado de la FECI aseguró que al notificarle su despido, el pasado 23 de julio, no fue informado de que se le continuaría brindando seguridad.

Otra contradicción

El MP no respondió a la consulta del porqué aún está activo el dispositivo de seguridad para Sandoval.

En un tuit publicado el 18 de octubre de 2019, Porras señaló: “Respecto a la seguridad del exfiscal Andrei González, legalmente no existe normativa que permita brindar seguridad a un trabajador de la institución”.

En ese mismo hilo se comunicó: “Además, la fiscal general expresa públicamente que al finalizar su gestión no tendrá seguridad a su disposición, por lo que procedió a derogar los acuerdos emitidos con anterioridad en este tema”.

Porras justificó el despido de Sandoval por supuestos “vejámenes” que habría sufrido por parte del extrabajador de esa institución.

Cambios constantes en fiscalías

Esta semana, la titular del MP también realizó cambios de jefes en la Fiscalía de Asuntos Internos, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación.