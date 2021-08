MP niega acceso a expediente de investigación contra exfiscal Francisco Sandoval

La defensa de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), comunicó que el Ministerio Público (MP) no le ha permitido tener acceso al expediente de una investigación que se sigue contra el exfiscal por una denuncia interpuesta en el caso Odebrecht.

Claudia González explicó que ubicó dos denuncias que se presentaron contra Sandoval, una en la Fiscalía de Delitos Administrativos y Asuntos Internos, sin embargo, no ha sido atendida para conocer la documentación y ejercer el derecho de defensa.

“Desde el 23 de junio estoy dando seguimiento a la denuncias, pero desde esa fecha he tratado de tener acceso al expediente para ejercer el derecho de defensa del licenciado Juan Francisco Sandoval, me apersoné, pero en la Fiscalía de Asuntos Internos no me atienden”, expresó la abogada.

González aseguró que la investigación de la que no se le ha dado información estaría relacionada al caso Odebrecht. “Mi preocupación es porque siempre se le ha dado seguimiento a las denuncias, pero desde esa fecha se ha tenido una resistencia, de hecho ni he podido entrar a la fiscalía, aducen que ha habido contagios, pero no he tenido ningún tipo de información ni comunicación”, agregó.

“Los hechos denunciados son diferentes. La fiscalía responderá las peticiones planteadas dentro del expediente respectivo”, respondió el MP en relación a esa afirmación de la abogada del exjefe de la FECI.

Denuncia desestimada

El exfiscal aseguró que la denuncia ya fue desestimada al determinarse que no se cometió ningún ilícito, porque el acuerdo fue autorizado por un juzgado y avalado por las Salas de Apelaciones. Sin embargo, dijo que se investiga otra denuncia por los mismos hechos en su contra, lo que considera es “ilegal”.

CSJ tramita amparo contra Porras

Magistrados de la CSJ están analizando un amparo interpuesto por Juan Francisco Sandoval y que busca dejar sin efecto la destitución ordenada por la señora fiscal general del MP, Consuelo Porras.