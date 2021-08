Presidente del Congreso impulsa a su primo para dirigir el Renap

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, busca que su primo Édgar Arturo Rodríguez sea el representante titular ante el Registro Nacional de las Personas (Renap). El cargo es ocupado actualmente por Mario Sosa, quien fue designado en enero de 2020 por el Legislativo, junto con Édgar Rodríguez, electo como suplente.

Sosa es parte del directorio del Renap junto con el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y un representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes tienen entre sus funciones la aprobación de convenios, acuerdos y contratos que se celebren, pero este año la relación entre Reyes y el representante del Congreso no se inició con buen pie.

En febrero pasado fue adjudicado un “equipo para estación móvil de captura de datos y software para la emisión del Documento Personal de Identificación”. El monto del contrato fue por Q56.5 millones con la empresa Mühlbauer Id Services GMBH.

Sosa, quien firmó la resolución 11-2021 del Directorio, razonó en el documento por qué no estaba de acuerdo con la adjudicación, contrario a la decisión de Reyes y el magistrado presidente del TSE, Ranulfo Rojas. La queja llegó a la Junta Directiva del Congreso y la medida es destituirlo para que ascienda Rodríguez, el representante suplente.

“Yo he trabajado de la forma más honrada y he luchado por diversos temas dentro del Renap”, indicó brevemente Sosa, quien no dio detalles del caso. Indicó que parte de su vida profesional la ha desarrollado en la institución y que a lo largo de su carrera no tiene denuncias en su contra.

El Acuerdo Legislativo 9-2020 establece que Sosa y Rodríguez estarán en el cargo hasta enero de 2023, pero si el titular es destituido inmediatamente asumirá el suplente. El Renap tiene un presupuesto anual de Q150 millones, pero su mayor ingreso está en los fondos privativos, que alcanzan de Q700 millones a Q800 millones anuales.

El doble cargo

Rodríguez no solo es el suplente del Congreso ante el Renap, también es el director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entidades adscritas al Ministerio de Gobernación, que dirige Reyes.

De quedar como titular en representación del Congreso, junto con el titular de Gobernación, tendría mayoría en el directorio.