Caso contra Cinthia Monterroso cambia de fiscalía

La investigación de dos denuncias contra la fiscal Cinthia Monterroso, cuyo nombramiento en la FECI causó la oposición de Franciso Sandoval que le costó el puesto, fueron trasladados a la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

La Fiscalía de Asuntos Internos había comenzado con las pesquisas, pero al consultar con el Ministerio Público (MP) se informó que las dos denuncias están a cargo de la sección de distrito metropolitano. Sandoval denunció a Monterroso por pedir registros migratorios e información de personas que no estaban sujetas a ninguna investigación.

En uno de los casos, el requerimiento iba encaminado a tratar de despejar la duda de infidelidad del esposo de una de las amigas de Monterroso, según fuentes informadas sobre el caso. La información pretendía comprobar el envío de un arreglo floral, pagado con una tarjeta de crédito.

“Investigar a los colegas no es tarea fácil, pero se tiene el compromiso”, indicó el jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Marlon Pacheco. La investigación en el caso de Monterroso iba avanzada, aunque ella interpuso acciones legales que exponen argumentos “falaces”, indicó Pacheco.

La dificultad de la que habla Pacheco tiene que ver con la habilidad de algunos investigados para no dejar huellas de los posibles ilícitos. En el caso de Monterroso no se tenían documentos originales en los que consten las solicitudes a nombre del MP, pero no respaldadas por la institución. La fiscalía solo logró recuperar copias, aunque se había secuestrado el CPU de la fiscal para profundizar en las pesquisas que ahora están a cargo de la Fiscalía Metropolitana.

Sin un documento original, el Inacif no puede hacer un cotejo grafológico para comprobar que la firma fue estampada por Monterroso. Ella no responde las llamadas para tener su versión.

La jueza Érika Aifán también ha cuestionado el desempeño de Monterroso y pidió que se le investigue por obstrucción de la justicia.

Una pieza clave

El Ministerio Público no confirma si Cinthia Monterroso quedó a cargo de la Agencia 8 de la FECI, como lo dispuso la señora fiscal general, Consuelo Porras. Esa agencia tramita casos como Construcción y Corrupción, entre otros. Los exjefes de la FECI Francisco Sandoval y Carla Valenzuela objetaron la decisión de Porras.