Las formalidades en flexibilidad laboral que cumplirán las empresas

La Corte de Constitucionalidad (CC) publicó ayer en el diario oficial la resolución que da vigencia al Acuerdo Gubernativo 89-2019, Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo a tiempo parcial.

Luego de la revocatoria de la suspensión provisional el reglamento recobra vigencia, dijo Augusto Valenzuela Herrera, abogado especialista en Derecho Laboral de la firma Tax & Labor, en el webinar laboral: Trabajo a tiempo parcial en el sector agro, organizado por la Cámara del Agro.

Explicó a socios de dicha gremial cómo deben implementar la contratación a tiempo parcial y garantizar su cumplimiento. Uno de los contenidos del Convenio 175 y de su reglamentación es el carácter voluntario del paso de un trabajo a tiempo completo a otro a tiempo parcial y viceversa.

Las empresas deben generar los documentos legales que den el soporte necesario para establecer que fue voluntad del trabajador, para evitar inconvenientes con la Inspección General de Trabajo.

Valenzuela resaltó la importancia de que los patrones implementen un contrato desde el primer día de labores, una vez elaborado remitir vía electrónica al Ministerio de Trabajo (Mintrab) y luego imprimir una copia para la empresa y entregar otra al trabajador. El Ministerio es del criterio que se deben establecer el número de horas de trabajo en el contrato, según Valenzuela podría hacerse flexible ese dato.

El salario no puede ser menor al mínimo por hora vigente cada año, asimismo, la forma de calcular el séptimo día es proporcional a la sexta parte del salario de cada día devengado en la semana anterior. Los 15 días hábiles de vacaciones, el periodo de lactancia, el pre y posparto no tienen proporcionalidad, ya que el reglamento no lo menciona.