Porras usó procedimiento ilegal para destituir al jefe de la FECI

Un día después de oponerse a la designación de una fiscal señalada por irregularidades en sus investigaciones, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fue destituido por la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

El despido de Sandoval se produjo, según el mismo Departamento de Acciones de Personal, sin que se desarrollara previamente un proceso disciplinario, como establece la Ley Orgánica del MP.

En el Oficio DRH-DAP/G-DES, el MP justificó la destitución de Sandoval en el pacto colectivo y de condiciones de trabajo de la institución. Según ese documento, el despido fue porque el ahora exfiscal se negó a acatar instrucciones de Porras, quien el 21 de julio emitió una instrucción verbal con la que designó a la fiscal Cinthia Monterroso a cargo de las investigaciones de Carlos Vídez, fiscal de la FECI y quien fue ubicado en otra unidad.

No obstante, Sandoval indicó que su destitución fue una acción que ya esperaba. Aseguró que impugnará la decisión de la fiscal general porque él no era un “empleado de confianza”, como lo sostiene el oficio con el que se intentó justificar su remoción.

“Yo no pasé ningún proceso administrativo para mi destitución, fue una decisión arbitraria. La voy a impugnar y yo sé que sus amigos, con los que hay que quedar bien, la van a proteger (a Porras). No va a pasar nada, pero no me moriré en el intento”, sostuvo ayer el ahora exfiscal en una conferencia de prensa en la sede de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) horas después de que el MP emitió un comunicado en el que anunció el despido del Fiscal Especial.

La fiscal Monterroso ha sido denunciada por la jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, y Consuelo Porras nombró para hacerse cargo de las investigaciones que se ventilan en el juzgado de Aifán.

Sin proceso disciplinario

A decir del abogado Oswaldo Samayoa, la forma como Porras decidió el cese de labores de Sandoval es un procedimiento ilegal porque no se cumplió con lo que establece la Ley Orgánica del MP. El jurista dice que, para resolver la destitución antes debió existir un proceso disciplinario que concluyera en una sanción.

La justificación que usó el MP para despedir a Sandoval tampoco encuadra en “negarse a acatar instrucciones”, porque lo que hizo fue presentar una objeción ante una instrucción considerada como contraria a la ley, añadió Samayoa.