“En los últimos meses, la FECI comenzó a investigar cosas que incomodaron demasiado”

Quiero empezar dando las gracias por haber tenido la oportunidad de servir a mi país en la búsqueda de la justicia y la verdad.

Pelear por la verdad y la justicia en un Estado de derecho con tantos retos, con tantos obstáculos no es fácil, pero sé que es el deseo de millones de guatemaltecos y les aseguro que si no nos damos por vencidos, la justicia aunque tarde, PREVALECERÁ.

La decisión de hoy no la tomo con sorpresa porque sabía que era algo planeado desde hace muchos meses, aunque en los últimos días las presiones y la planificación para la ejecución de los detalles, se aceleró, por lo que estábamos trabajando.

Hoy, soy el último de la cadena de fiscales que han sufrido las consecuencias por buscar la verdad y la justicia en pleno cumplimiento con el marco jurídico del país. No soy el primero y lastimosamente, no seré el último.

A mis compañeros que han caído, en esa búsqueda de la verdad, a los que han querido silenciarlos por el anhelo de justicia, mi saludo, solidaridad y agradecimiento por todo lo que hicieron porque no importó el riesgo, no importó exponer a la familia. El compromiso por la verdad y la justicia nos llamó y supimos atender el llamado.

NUNCA NOS ARREPINTAMOS DE HABER VISTO EL CRIMEN A LOS OJOS.

Con los recursos que la ley me otorga, me opuse y me seguiré oponiendo a actos que estimo riñen con la ley y si el precio a pagar es mi destitución, estoy dispuesto a vivir con eso.

PREFIERO VIVIR EL DOLOR DE LA INJUSTICIA QUE VIVIR CON LA INMORALIDAD DE CALLAR LAS ILEGALIDADES.

El pueblo de Guatemala conoce el trabajo que desde hace años ha realizado la FECI. Han sido cientos de personas a quienes el anhelo de la verdad y la justicia los hizo superar los retos, las pocas horas de sueño y los riesgos para servir al guatemalteco. La historia nos juzgará y ahí están los resultados, pero deseo agradecer a cada uno de mis compañeros, presentes y pasados, por su entrega, su compromiso con el país y la justicia.

De Porras

Ríspida relación con la CICIG, irrespeto a nuestro trabajo, y ya que fue utilizada la palabra “vejámenes”, vaya vejámenes los que sufrimos.

No olvidaré la ocasión en que los vehículos J8 se postraron frente a la CICIG, frente a la embajada de Estados Unidos, que las redes anunciaron un Estado de Sitio, y llegamos a su despacho con el licenciado Andrei González, y manifestó que desconocía qué ocurría, que estábamos exagerando.

Desde la fecha en que llegó al Ministerio Público, su primera manifestación fue que me fuera becado a estudiar fuera del país, aunque en los primeros días mi función como fiscal regional le era conveniente.

Retraso en los casos:

Caso Tigo: Cuando el fiscal Luis Omar Mejía disponía operativizar el caso, “por certeza jurídica”, había que esperar a que se resolviera el recurso. Cuando se informó que estaba resuelto, “casualmente” la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal entró a conocer y resolvió una recusación, que no se había probado la causal, pero por sanidad procesal, había que proceder.

Sandra Torres: En cuántas ocasiones con el licenciando Andrei González manifestamos que estábamos listos para proceder… y le advertíamos que si adquiría inmunidad era muy difícil el trámite por la desconfianza en la Corte Suprema de Justicia, su respuesta: que éramos unos exagerados.

Caso Financiamiento Ilícito Unionista: molestia por operativizar el caso.

Desconozco los motivos y será labor de la Fiscal General responder por qué nos impuso en la FECI que cualquier cosa relacionada con el Presidente de la República, no solo se pidiera de manera “cordial”, sino que no podía llevarse a cabo sin su visto bueno.

En varias ocasiones le expresé por qué esa situación no solo no era incorrecta, sino que atentaba contra la independencia del Ministerio Público.

En los últimos meses, la FECI comenzó a investigar cosas que incomodaron demasiado.

El hallazgo de los Q122 millones vinculados al exministro José Luis Benito, debimos trabajarlo casi en silencio, porque si la fiscal general, Consuelo Porras, se habría enterado corríamos el riesgo de no poder operativizar el allanamiento.

En ese caso, estábamos investigando la declaración otorgada en anticipo de prueba de una persona cercana a la campaña del partido Vamos, que explicó la posible relación del dinero incautado con el partido del gobierno y con el hecho que el ex-Ministro estaba siendo considerado para el cargo a partir de enero del año 2020. Dentro del proceso, se requirió una declaración testimonial del ex Secretario Privado de la Presidencia y desde ese entonces los ataques en contra de mi persona y la FECI se incrementaron.

Recientemente obtuvimos alguna información, sin poder decir mucho por las instrucciones de la señora Consuelo Porras, a la que el presidente Alejandro Giammattei llama su amiga, de la presencia de unos señores de nacionalidad rusa en la casa del señor presidente a finales de marzo, principios de abril.

Por último, la intención del sindicado Gustavo Alejos de colaborar con la justicia declarando en relación a hechos que fueron de su conocimiento, en especial la elección de Junta Directiva del Congreso en 2020, el manoseo en la elección de Cortes, entre muchos otros aspectos, que explicaban el funcionamiento del sistema en Guatemala. Declaró hechos en torno a actuales funcionarios, congresistas y magistrados del país.

Por cierto, no olvidar, que se exigió que únicamente se pidiera la captura de Estuardo Gálvez en el caso de Comisiones Paralelas 2020 o un caso de la Usac. En ese momento le manifesté que no tenía elementos suficientes para proceder, entonces el caso de la Usac lo trasladó a la Fiscalía contra la Corrupción.

( Sandoval se extendió en este tema y aseguró que: cuando ya había elementos para proceder contra Gálvez y el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez, la respuesta fue la contraria, ya que le indicó que en ningún momento se discutió la vinculación del togado en la pesquisa y no autorizó el antejuicio).

Cuando hemos contado con elementos suficientes para proceder contra otras personas ha tratado de detener las investigaciones. No olvidar la reciente declaración de un abogado, quien tiene documentada la filtración de información desde el despacho de la Fiscal General, que es congruente con la declaración de otras personas, que es congruente con la información fluida desde los netcenter.

Ojalá esos actos de investigación no queden en a medias y es importante que la sociedad pueda fiscalizar que el Ministerio Público, bajo las directrices de Consuelo Porras, no deje esas averiguaciones en la gaveta de la impunidad.

Me voy con la frente en alto, sabiendo que se quedaron muchas cosas pendientes, pero que avanzamos mucho. Que nuestro trabajo le permitió al pueblo de Guatemala, entender por medio del funcionamiento de la justicia, cómo es que hay muchas ocasiones en las que el dinero que debe servir para atender al ciudadano en su desarrollo integral, no cumple con ese objetivo.

Hoy no es el fin del ideal de un Estado de derecho real porque los caminos de la verdad y la justicia son infinitos y no dudo que en él, transitan y transitarán con más fuerza y presencia millones de guatemaltecos, que se resignan a vivir en un país en el que el crimen es la herramienta con la que matan el sueño de millones de ciudadanos honrados.

No desmayemos porque el país, la justicia y la verdad, nos necesitan.