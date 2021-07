Una carretera Q100 millones más cara y con siete meses de atraso

Los restos de un carro sedán verde que era utilizado como taxi es el único rastro que queda en la aldea Tocuto, en Tajumulco, San Marcos, debido al derrumbe ocurrido hace una semana, que causó la muerte de un joven de 23 años y sepultó nueve vehículos. El alud se desprendió de una montaña de unos 150 metros de altura, al lado de un tramo de la carretera en construcción que debió terminarse hace siete meses, que presenta irregularidades y que le costará al Estado Q100.9 millones más de lo previsto.

Mientras seis pobladores tratan de subir el motor del sedán verde a un picop, más adelante por una pequeña vereda polvorienta transitan estudiantes, enfermeros del Ministerio de Salud con vacunas anti COVID-19 hacia la comunidad San José La Paz, así como otras personas que van a comprar artículos de consumo diario al municipio de San Pablo, a donde la carretera de 20.2 kilómetros debe llegar.

Al lugar donde ocurrió el derrumbe llegaban taxis y picops que trasladaban mercancías y personas hacia el centro de Tajumulco, por eso estaban el 14 de junio en ese sitio. Modesto Chávez, padre del dueño del taxi destrozado, dice que los pobladores ven riesgo en la ruta inconclusa, pero necesitan trasladarse.

Puente remozado

En mayo de 2020, en uno de los documentos sobre los cambios que sufrió el proyecto original, el ingeniero José Enrique Adolfo Rojas, delegado residente de la empresa supervisora de la obra; Ingeniería Técnica, Diseño y Construcción (Intedco), justifica que se dejará de construir un puente paralelo al que ya existe sobre el río Cutzulchimá, por lo que la ruta de doble carril únicamente tendrá un puente de una vía. Este tiene una estructura metálica que únicamente fue pintada por la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM).

La entidad SCM es propiedad de Alejandro Matheu Escamilla, quien de acuerdo a una publicación de elPeriódico es cercano al exministro de Comunicaciones prófugo, José Luis Benito. Según el NOG 8768056, el monto por el que fue adjudicado el mejoramiento de la carretera que conduce de Tajumulco a la aldea Tocache, San Pablo, San Marcos, fue de Q252.4 millones, pero este fue ampliado el año pasado debido a varios cambios que tuvo el diseño. La obra fue otorgada a Matheu durante la gestión de Benito al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

En mayo de 2021, antes de que Josué Edmundo Lemus dejara el cargo de ministro, el total de la obra fue ampliado a Q353.3 millones y el plazo para culminar los trabajos vence el próximo 3 de septiembre, según el último contrato. Una de las razones de la segunda ampliación del monto es que en el lugar hay mucha piedra que tuvo que romperse para avanzar con los trabajos.

Cunetas inconclusas

A lo largo de la carretera construida de concreto se observan cunetas inconclusas, otras con un grosor menor de siete centímetros que, según el alcalde de Tajumulco, José Eliseo Chávez, no cumple con lo establecido en el contrato. También se puede observar que las cunetas fueron construidas sobre tierra suelta sin compactar previamente, así como colectores con una extensión que no se justificó, de acuerdo a una fuente del municipio.

Chávez señaló que la carretera presentaba agrietamientos en varios tramos, lo cual fue corregido por la empresa solo después de que presentaron la queja en la Dirección General de Caminos (DGC), que contrató a SCM.

Este medio llamó al superintendente de la obra, Marlon Alejandro Rodríguez Pérez, para que explicara sobre las irregularidades, pero no respondió las llamadas a su celular. También se pidió una versión al CIV; no obstante, hasta el cierre de esta nota la comunicadora Yasmín Ávila no dio ninguna respuesta.

Ruta de vacunas

De acuerdo con la encargada del Centro de Atención Permanente (CAP) de Tajumulco, Lesvia Fuentes, la ruta inconclusa dificulta el paso de personal del Ministerio de Salud que traslada vacunas contra COVID-19. El personal debe llevar a pie los termos con las dosis desde Tajumulco hacia otros centros de inmunización. Hasta el 19 de julio, en el municipio sumaban 1,218 dosis aplicadas. En el CAP una pequeña galera de láminas con mantas de vinil era el lugar para vacunarse contra el coronavirus. La galera fue retirada después de una publicación en Twitter.