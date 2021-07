CSJ rechaza solicitud de antejuicio planteada contra jueces de Mayor Riesgo

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron sin entrar a conocer la solicitud de antejuicio presentada por el abogado Otto Gómez contra los jueces de Mayor Riesgo, Erika Aifán, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez.

Los togados consideraron que la denuncia era espuria e ilegítima y por esa razón decidieron no conocerla en el pleno el pasado miércoles. El requerimiento de retiro de inmunidad lo planteó Gómez luego de que los juzgadores acudieron al Ministerio Público (MP) a solicitar el desistimiento de las denuncias en su contra.

El denunciante refirió que los funcionarios judiciales pudieron haber cometido coacción, abuso de autoridad, abandono de cargo, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, entre otros delitos.

La solicitud

Los funcionarios judiciales aseguran que son más de 30 causas penales en contra de ellos. La jueza Aifán afirmó que hay varias denuncias que son “infundadas y espurias”. Agregó que la más antigua es de 2012 y que la ley establece un plazo de 20 días para que el MP pudiera iniciar acciones si existieran elementos de investigación por el derecho de antejuicio.

En el MP, la jueza Barrios denunció que la División de Protección a Personalidades y de Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC) recibió directrices para informar sobre sus movimientos y novedades que se produjeran.

“Mi trabajo es libre y no tengo nada que esconder pero sí me preocupa porque tengo medidas cautelares y el Estado de Guatemala está obligado a garantizar mi seguridad y la de mi familia”, detalló Barrios en ese momento.

Los cuatro jueces gozan de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los afectados aseguran que estas acciones son formas de hostigamiento por los casos que conocen.

Sin respuesta

La jueza de Mayor Riesgo “D” también informó que aún no han tenido respuesta a la solicitud formulada a la titular del ente investigador, Consuelo Porras. “A la presente fecha la fiscal general no ha respondido a nuestra petición, a mí me preocupa este tipo de cuestiones que se están dando y es que una de las denuncias que no se ha desestimado es una interpuesta por personas señaladas en los procesos penales que están a mi cargo”, señaló.

Documentos extraviados de su juzgado

La jueza Erika Aifán indicó que aún no aparecen documentos que son parte de distintos procesos penales asignados a su juzgado y que pese a que ha interpuesto las denuncias contra los auxiliares judiciales, las mismas no avanzan.