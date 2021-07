Estuardo López, secretario contra la Corrupción del Ministerio Público: “Tampoco hemos inventado el agua azucarada”

¿Cómo toman la propuesta de Estados Unidos para crear una fuerza de tarea contra la corrupción?

– Nos enteramos a través de un comunicado y de algunas entrevistas de funcionarios de Estados Unidos. Como Ministerio Público tenemos un compromiso total con cualquier iniciativa contra la corrupción y la impunidad. He estado en algunas reuniones y he escuchado de manera general los planteamientos y la respuesta de la fiscal general, en el sentido de que estamos con total apertura de conocer los proyectos. Entiendo que oportunamente los presentarán, y a partir de esto tendríamos que analizar, desde nuestra competencia y desde la legalidad, para apoyar la iniciativa.

Estados Unidos ofrece asesores en litigio e investigadores especializados. ¿Con qué estado de fuerza y capacidades cuenta el MP?

– Tenemos fiscalías especializadas con competencia específica en la lucha contra la corrupción: Fiscalía contra la Corrupción, de Delitos Transnacionales, Migrantes y FECI. En la Fiscalía contra la Corrupción se apostó por mejorar la infraestructura y se han implementado las Unidades de Asistencia Técnica. Esto quiere decir que tienen sus propios analistas (4), investigadores DICRI (10) e investigadores policías DEIC (10). (Se ofreció corroborar estas cifras, pero hasta el cierre no hubo respuesta). En el caso de FECI, esta administración la institucionalizó, luego de ser una fiscalía que dependía del convenio que Guatemala firmó con Naciones Unidas y se reabrió la sede en Quetzaltenango.

¿Su Secretaría considera que cuatro analistas para el volumen de expedientes que recibe la Fiscalía contra la Corrupción es lo óptimo para tener respuestas efectivas?

– No es lo óptimo. Lógicamente, cada vez debemos de ir fortaleciendo más estas fiscalías, como lo hemos venido haciendo. Anteriormente, la Dirección de Análisis Criminal concentraba todos los expedientes de todas las fiscalías del país. Nosotros hemos cambiado esa dinámica, que ya estaba en algunas fiscalías, como Delitos contra la Vida y Extorsión. Tampoco hemos inventado el agua azucarada, pero sí le hemos dado más énfasis a la descentralización. Cuatro analistas es muy poco; lo ideal es que debiera tener cinco analistas cada agente fiscal… No, no, no sé el número; no soy el técnico. Y otro tema importante es la especialidad que van tomando estos analistas, estos investigadores, porque se van especializando en ese tema en específico que está desarrollando.

Por eso mismo, ¿no es un problema urgente la seguridad y la estabilidad, para que en unos meses no tengan que trasladar a personal especializado como el auxiliar Eduardo Pantaleón?

– Nosotros siempre vamos a privilegiar la vida y la integridad de un funcionario público, siempre. Fue sensato en la fiscal general privilegiar la vida e integridad.

La gente quiere acciones y reacciones; por ejemplo, ante la denuncia por el contrato de la vacunas Sputnik y otras muchas quejas contra instituciones del Ejecutivo por no cumplir con sus funciones. ¿Cómo responde a quienes se sienten poco escuchados por el MP?

– De los expedientes que están en las fiscalías, no me puedo pronunciar yo directamente porque no es mi competencia. Sin embargo, sí le puedo decir que el papel de la Secretaría es buscar que cada una de las fiscalías pueda tener un desarrollo con más celeridad, con más eficiencia, con más eficacia, porque las palabras que usted me dijo son las palabras que muchas veces les digo en las reuniones a los fiscales, cómo vamos dando respuestas más prontas (chasquea los dedos), porque eso es lo que espera la población. La Secretaría va dando un acompañamiento a efecto de ir buscando mecanismos de cómo los expedientes de esas fiscalías se vayan desarrollando con más celeridad, para que puedan dar la respuesta que la población espera. El ser el enlace con la señora fiscal también debe permitir que los fiscales desarrollen sus labores de una manera más eficaz.

¿Usted podría recomendar que el caso por falsificación de certificados de los magistrados del TSE sea investigado por una fiscalía con más capacidad instalada para casos complejos?

– La investigación se inició de oficio por falsificación de documentos, y ese delito lo conoce específicamente la Fiscalía

Metropolitana.

Pero se trata de dos magistrados y el proceso de postulación del Tribunal Supremo Electoral. ¿No sería prudente que lo investigara una de esas fiscalías con más capacidades?

– No me había puesto a pensar yo eso; buena pregunta.

Agencias municipales

El secretario contra la Corrupción defiende que el proyecto de las agencias fiscales en cada municipio del país es un avance para reducir la impunidad en los delitos menos graves, que son de los que más se denuncian ante el MP. No obstante, reconoce que el sistema no es totalmente funcional porque no en todos los municipios hay Juzgados de Paz que resuelvan esos casos. Muchos de estos se resuelven en las fiscalías vía el archivo o la desestimación.