“No existe riesgo para mi vida”, asegura auxiliar fiscal Pantaleón

El Ministerio Público (MP) informó que el traslado del auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón, que lo obliga a dejar carpetas de alto impacto para mudarse a una fiscalía que liquida expedientes en mora, obedece a la recomendación que la Unidad de Análisis del Departamento de Seguridad realizó a la Dirección de Recursos Humanos para minimizar su nivel de riesgo y garantizar su vida e integridad física.

“Eso es mentira; lo rechazo”, declaró Pantaleón ante la consulta de elPeriódico sobre posibles amenazas o intimidaciones en su contra. El auxiliar ve incongruencia en la recomendación del Departamento de Seguridad, lo que expuso durante la evaluación de riesgo y de la que se le entregó una copia, en la que se le recomienda abstenerse de publicaciones en redes sociales e instalar cámaras en su casa.

Como parte de la evaluación, le preguntaron si por los casos que trabajaba sentía que su vida estaba en riesgo. “Mi respuesta fue que el riesgo existe para todos, no solo para mí, sino en otras fiscalías, como extorsiones, que investiga pandilleros, por lo que necesitamos apoyo, que se refuercen los dispositivos de seguridad para todos”, indicó.

“No he sido víctima de amenazas ni de seguimientos. ¿Será que las personas que continuarán con los casos no estarán en riesgo?”, se preguntó Pantaleón, y añadió que en tres evaluaciones anteriores no se advirtió algún peligro y que sus condiciones de vida se mantienen invariables.

Lo que cambió fue el tipo de casos en que trabajaba, pues gestionó expedientes por el presunto fraude en el libramiento de Chimaltenango; nepotismo y diversas prácticas de corrupción en el Ministerio de Cultura; la orden de captura contra el exjuez Mynor Moto y los recientes allanamientos en el Instituto de la Víctima.

Sin afectar

El MP aseguró que el traslado no afecta ninguna de las investigaciones. Pantaleón manifestó que los denunciantes de irregularidades del IV se acercaron por confianza en su desempeño.