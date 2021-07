Documentos de casos, extraviados por tres auxiliares judiciales, siguen sin aparecer

Documentación de cinco casos de alto impacto asignados a la jueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, fueron extraviados y aunque la juzgadora presentó denuncia en contra de sus ex auxiliares judiciales que tenían asignados los expedientes, las mismas no avanzan y los documentos no aparecen.

Los casos en los que se reportó la desaparición de papelería son: Caja de Pandora, Mesoamérica, Construcción y Corrupción, Fénix, y una investigación en reserva. Aifán ya denunció la pérdida de recursos de apelación, resoluciones de Sala de Apelaciones e información bancaria de personas vinculadas a los procesos.

La togada informó que fueron varias las actuaciones y expedientes que se perdieron, además, que interpuso demandas administrativas y penales, sin embargo, aseguró que a la fecha no se han emitido todas las sanciones disciplinarias correspondientes por parte del Organismo Judicial (OJ).

“Debe tomarse en consideración la naturaleza de lo que se ha perdido, una de las primeras dificultades que ha generado es el retraso de los procesos, más grave aún cuando hay personas en prisión. También quiero hacer énfasis que existe información bancaria que fue extraída de un expediente y que fue autorizada judicialmente”, agregó la juzgadora.

Entre los documentos extraviados están los relacionados al exdiputado Armando Escribá, procesado penalmente por concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.

Información sensible

La funcionaria judicial señaló que entre lo que se ha desaparecido está un CD que contiene toda la información bancaria de personas investigadas por el caso conocido como Fénix. “Esto también representa un grave riesgo para la seguridad económica y financiera para las personas que están siendo investigadas”, puntualizó.

Además, en dicho juzgado se perdieron actuaciones de un caso que está en reserva y que está aún en investigación, del cual todavía se desconocen detalles.



Denuncias sin avances



Entre los exauxiliares que han sido demandados administrativa y penalmente están; Pedro Luis Hernández Debroy y Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, ambos habrían desaparecido oficios de diferentes procesos asignados a su mesa de trabajo.



“La Unidad del Régimen Disciplinario ha tenido renuencia a investigar y sancionar ese tipo de denuncias por ser faltas graves. En los pocos casos donde se ha impuesto la sanción respectiva ha habido algunas resoluciones de presidencia del OJ que han revocado o disminuido las sanciones contra el personal”, afirmó la togada.



La titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D” explicó que aún analiza otro tipo de acciones a tomar por las responsabilidades disciplinarias que puede tener el personal que estaba a cargo de los expedientes.



La jueza considera que ha habido una protección para los funcionarios que incurrieron en esas faltas. “Todas estas situaciones se han dado en la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad del Régimen Disciplinario que ha protegido no solo a los auxiliares judiciales sino a los supervisores que pudieron coadyuvar al clima de impunidad”, detalló.

MP sin respuesta a petición de jueces

Los togados que solicitaron desestimar denuncias en su contra aún no han tenido respuesta al requerimiento planteado el pasado 21 de junio a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Consideran que muchas de las denuncias son espurias y son parte de una persecución y hostigamiento.