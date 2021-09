Giammattei ante la CELAC: Regreso a la normalidad en el país está lejos de cumplirse

México tuvo a su cargo reactivar la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), luego de cuatro años sin convocarse. El vecino país recibió a más de una decena de jefes de Estado de la región. El proceso de vacunación y el control de la pandemia COVID-19 fue el principal enfoque en los discursos presidenciales de la Cumbre.

El presidente, Alejandro Giammattei dijo ante la VI Cumbre de la CELAC que ha hecho “su mayor esfuerzo” para avanzar en el rezago del proceso de vacunación que existe en Guatemala. Pidió ante los demás mandatarios que haya “solidaridad” para el acceso justo, universal y transparente de las vacunas y otros medicamentos para tratar y combatir el COVID-19. Giammattei no hizo mención del incumplimiento del contrato por parte del Gobierno de Rusia en la distribución de la Sputnik V.

El gobernante concluyó reconociendo que el regreso a la normalidad en el país es algo que se encuentra muy lejano de cumplirse.

Otro de los presidentes que se pronunció sobre este problema fue el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien lamentó el fracaso del mecanismo COVAX. Lacalle fue más directo en mencionar que el mercado global de las farmacéuticas fue injusto porque priorizó el abastecimiento de vacunas y medicamentos a los países más grandes.

La agenda

El viaje del presidente Giammattei a la Ciudad de México duró un día. Además de asistir a la VI Cumbre de la CELAC, el mandatario se reunió con el activista y actor mexicano Eduardo Verástegui. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Verástegui fue acompañado por tres empresarios que desean desarrollar proyectos en Guatemala, entre ellos, el presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales de México, Francisco Cervantes. No especificaron qué planes de inversión tienen o qué intercambio comercial desean realizar en el país.

También estuvo presente en esta reunión el director general del movimiento Viva México, Ferdinard Recio López, quien coordina campañas activistas en contra de que las mujeres tengan derecho a decidir sobre el aborto.

El gobernante guatemalteco sostuvo tres reuniones bilaterales. Una de ellas fue con el presidente de México y anfitrión de la Cumbre, Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo que abordó temas relacionados para disminuir la migración forzada. También se encontró con el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso. Ambos presidentes acordaron ampliar y actualizar el tratado de libre comercio que tienen Guatemala y Ecuador. Al finalizar el día, Giammattei se entrevistó con el mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado.

Giammattei fue el único jefe de Estado que no apareció en la foto oficial de la VI Cumbre de la CELAC. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, no se coordinó transporte especial para el presidente guatemalteco, por lo que no llegó a tiempo a este acto.

Asamblea General

La próxima semana el gobernante, Alejandro Giammattei viajará a Nueva York para dar su segundo informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario anunció que pedirá que la región centroamericana sea declarada como un área vulnerable al cambio climático, para demandar acciones y que los países reduzcan la generación de gases de efecto invernadero. De igual manera, por medio de esta declaración también buscará que se aumente la cooperación y los fondos destinados a la reconstrucción por desastres naturales.