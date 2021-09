Tras dejar el cargo, Amelia Flores promete entregar el contrato con Sputnik

La administración de Amelia Flores al frente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) fue cuestionada, por la forma en la que se abordó la pandemia y principalmente todo lo relacionado a la vacunación contra el COVID-19.

Flores reveló que Rusia acordó realizar entregas mensuales de la siguiente forma: 500 mil del primer componente y 300 mil del segundo en septiembre, 700 mil y 500 mil, respectivamente, en octubre, 800 mil y un millón en noviembre y 700 mil y 2 millones en diciembre.

Uno de los aspectos que más se le reprochó, y por lo cual los diputados de oposición plantearon una denuncia penal en su contra, fue la forma en la que se negoció la compra de las vacunas Sputnik V, principalmente por la opacidad con la que se pactó esa adquisición.

Sin embargo, horas después de dejar el cargo y acompañada por Francisco Coma, nuevo ministro de Salud, Flores aseguró que para las potenciales futuras compras ya no se pagará un anticipo por las vacunas Sputnik, sino se hará contra entrega, como negoció Honduras y otros países.

El 30 de marzo, Flores firmó un contrato para adquirir 16 millones de dosis de Sputnik V, pagando Q614.5 millones –50 por ciento– por adelantado, pero tras varios meses de incumplimientos en las entregas, en julio Salud firmó un nuevo contrato; en el mismo, los 16 millones de dosis se convirtieron en 8 millones y los Q614.5 millones en el cien por ciento de la compra.

Además, la ex-Ministra dijo que la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio Público, o cualquier institución que lo requiera por medio de los canales oficiales, obtendrá copia del contrato que Salud firmó con Human Vaccine y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

La entrega de la autorización, según Flores, fue preautorizada por RDIF y se hará bajo la promesa de confidencialidad.

Al ser cuestionada sobre si tenía temor por ya no gozar de inmunidad, la ex-Ministra aseveró que no hizo nada malo y que no tiene miedo. “El objetivo de hoy (jueves) era demostrarles de manera honesta y transparente, como lo hice desde que asumí el despacho, todo lo que se hizo. Yo estoy entregando cuentas a la CGC y al MP”, indicó Flores.

Asimismo, la exfuncionaria aseguró que muestra de que no había hecho nada malo era que “ustedes –periodistas– y la población en general están siendo vacunados” y que se han utilizado inmunizadores de calidad y adquiridas a un buen precio, indicó.

España dona más vacunas

El Gobierno de España entregó ayer a las autoridades de Salud de Guatemala una donación de 307 mil 200 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZene¡ca, para ayudar a completar el segundo esquema de inmunización de la población guatemalteca. España ha donado 508 mil 800 dosis a Guatemala, como parte de un aporte de 7.5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe que se distribuirán por medio del mecanismo COVAX.