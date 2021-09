Gobernación da marcha atrás en la compra de motocicletas

El Ministerio de Gobernación (Mingob) resolvió improbar lo actuado por la Junta de Licitación, que adjudicó la compra de mil motocicletas “tipo radiopatrulla” para la Policía Nacional Civil (PNC) a la empresa MTM, S. A., según la Resolución número 698 publicada el pasado viernes.

“Al efectuar la revisión al expediente de mérito, se verificó que la Junta de Licitación no se apegó a lo establecido en el numeral 13 criterios de calificación, subnumeral 13.2.1 experiencia en el cual indica que para obtener veinte puntos el oferente debe presentar doce o más contratos, y el oferente denominado MTM, sociedad anónima, presentó un total de 25 documentos, de los cuales únicamente seis son contratos”, menciona la referida resolución.

El documento cuenta con las firmas del ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, y del segundo viceministro de Gobernación, Óscar Humberto Conde López.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, ahora el expediente debe ser regresado nuevamente a la Junta de Licitación para que en forma razonada confirme o modifique su decisión original.

Polémica compra

El pasado 30 de agosto, elPeriódico dio a conocer que el Ministerio de Gobernación pretendía comprar mil motocicletas para uso de la PNC a la empresa MTM, S. A. por una suma de Q29 millones 998 mil.

La licitación fue impugnada por uno de los competidores, quien denunció que las bases del evento estaban dirigidas.

Específicamente la empresa Agencia y Fábrica Honda, S. A. reclamó que la capacidad de potencia y capacidad cúbica (de las radiopatrullas) que requieren las autoridades podrían estar “dirigidos para beneficiar a una marca y modelo de motocicletas, impidiendo la participación de otras marcas”.

Las autoridades de la PNC establecieron que las motocicletas deben tener una capacidad de potencia de 18 a 22 caballos de fuerza y tonelaje de 190 a 250 centímetros cúbicos.

Otro punto de las bases de licitación que genera polémica es que al solicitar que la carcasa en las luces led y que la bocina de la sirena de las radiopatrullas sea de aluminio: “también dan indicio que dichas especificaciones van dirigidas a un proveedor de sirenas que no cumple con las normas y estándares de calidad estipulados para estos productos, los cuales son ISO y SAE, los que deben dar como garantía 60 meses”.

“Que estos equipos de señalización tengan carcasa o sean de aluminio en su totalidad indican que es una adaptación de un producto descontinuado, del cual no se cuente garantía del fabricante, o para vehículos que no son motocicletas, ya que las motocicletas no traen componentes de aluminio.

El aluminio pierde su acabado, pintura y al romperse, fisurarse o dañarse, puede causar heridas, poniendo en peligro la vida (del conductor)”, detalla en su inconformidad la empresa Honda.