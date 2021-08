Isaac Farchi negó vínculos con mineros rusos y renunció a la Pronacom

El excandidato presidencial Isaac Farchi negó hoy que haya participado en la comitiva que recibió una delegación de empresarios rusos interesados en una concesión en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac).

Farchi también anunció que presentó su renuncia al cargo de coordinador general adjunto del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).

En una conferencia de prensa, Farchi dijo que las publicaciones de prensa en las que se le menciona son señalamientos injuriosos y un ataque público, racista, xenofobo y sin fundamentos en su contra que han sido aprovechados por algunos diputados y gente particular con intereses políticos que buscan ganar notoriedad.

Isaac Farchi, anuncia que deja el cargo de Coordinador General Adjunto del Comité Ejecutivo de @PRONACOMGT esto debido a los señalamientos en su contra. Dijo que renuncia pues "no sé prestará al circo" que mencionó es dirigido por diputados del @CongresoGuate pic.twitter.com/XMrzjQT88k — Enrique García (@EgarciaelP) August 29, 2021

Agregó que considera que su nombramiento en el Pronacom ha sido utilizado para vincularlo con información “desorientada y falsa” de su supuesta participación en negocios con una delegación rusa que visitó el país.

“Nunca estuve en esas negociaciones con dicha delegación de la federación rusa, no se me asignó jamás ni acompañar y ser anfitrión para atender a ninguna delegación que se ha mencionado estuvo en el país, hecho que a mi no me consta”.

Farchi negó haber participado en los viajes a Petén y Alta Verapaz con la delegación de Rusia. También aseguró que para una las fechas de las visitas reportadas estaba en rehabilitación de una cirugía mayor de seis vértebras y tiene los documentos médicos para respaldar su versión.

Añadió que se mantuvo en el Pronacom con la intención de lograr el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel pero por la cuarta ola de covid se atrasaron las negociaciones por lo que decidió renunciar.

Una publicación de elPeriódico dio detalles de la visita de siete días de la delegación de empresarios rusos que pretenden obtener terrenos portuarios. Farchi ha sido vinculado a las negociaciones.

Además, el ministro de Economía, Antonio Malouf, declaró bajo juramento en una citación en el Congreso que Farchi estuvo presente en una de las reuniones con los empresarios rusos porque fue invitado a participar en un evento religioso, antes de ser nombrado en el Pronacom.