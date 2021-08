Empornac ofreció trato preferencial a mineros rusos

La publicación en elPeriódico Déjà vu de las portuarias: presunta dádiva a cambio de concesiones en Santo Tomás, incluyendo gran porción de terreno y navegación, evidenció la intención del alquiler de un terreno en “El Arenal”. Desde el 8 de agosto se ha dado seguimiento a las negociaciones entre la empresa minera de origen ruso y representantes portuarios para arrendar el terreno.

En esa publicación, este matutino evidenció por medio de una carta de International Metal Supply Holding, S. A., que nombró como su filial a Atlantic Bulk Cargo, S.A. (ABC) y que manifestó su intención de contratar 150 mil metros cuadrados del Puerto Santo Tomás de Castilla.

En esa carta, fechada el 15 de enero, enviada a los representantes de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), ABC propone pagar US$100 mil anuales –por 30 años– por los 150 mil metros cuadrados (US$0.05 mensuales por metro cuadrado).

ABC ofrece realizar el dragado del muelle y canal de acceso al puerto, valorado en US$12 millones. El ofrecimiento de ABC se extendía al pago de US$1.40 por cada tonelada métrica de carga sólida a granel cargada o descargada y en el año tenían previsto transportar cinco millones de toneladas.

En la publicación del 8 de agosto, también se hace referencia a que el 26 de abril aterrizaron tres aviones en Guatemala; en los mismos se habrían transportado los empresarios rusos que buscaban construir una terminal marítima para mover los minerales extraídos por MayaNíquel.

Según las declaraciones de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), los empresarios habrían trasladado dinero en efectivo a la residencia en la zona 15 del presidente Alejandro Giammattei. La investigación que la FECI tenía abierta habría sido el detonante para que la fiscal general, Consuelo Porras, destituyera a Sandoval.

Los empresarios de ABC operan detrás de su casa matriz en Suiza, Telf AG. El propietario es Stanislav Kondrashov, quien, en una investigación en medios de comunicación de Luxemburgo, es señalado de fundar al menos tres bancos en Rusia que quedaron en bancarrota, además de mantener vínculos con el exparlamentario ruso Denis Voronenkov, quien estaba en la lista de los más buscados de Rusia por un presunto fraude a la propiedad de US$5 millones.

El 10 de agosto, elPeriódico publicó que miembros de ABC se reunieron de forma virtual con directivos de Empornac para presentar la solicitud de arrendamiento, “para su conocimiento, análisis, aprobación o improbación”.

Respuesta a la carta de intención

Un día después –11 de agosto–, fue publicada por elPeriódico la respuesta que Érick de León, gerente de Empornac, envió a Estuardo Asturias, representante de ABC, para informarle de los precios ya establecidos en el régimen tarifario de la empresa nacional.

De León informó también que Empornac no tenía disponibilidad de los 150 mil metros cuadrados que ABC requería, pero que tenía aproximadamente 60 mil metros cuadrados para arrendar, pero que los mismos tenían un costo mensual de US$4.50 por metro cuadrado.

Asimismo, De León informó que los costos de mejoramiento del área, como el dragado que ABC ofrecía, tenían que correr a cuenta propia de las personas que arrendaban el terreno. Otro de los aspectos que De León informó es que los servicios de carga y descarga tienen un costo establecido que oscila entre los US$2.20 y US$4.40 por tonelada descargada, más el muellaje de US$0.90 por tonelada y US$6 por el uso servicio de básculas.

En esa nota titulada Empornac ofrece trato preferencial a mineros rusos se hace referencia a que el pago por el alquiler de maquinaria no sería similar al que Empornac ofrece a empresas nacionales, ya que cobraría solamente el 40 por ciento de los costos de maquinaria.

Ese mismo día se publicó un listado de similitudes en el negocio ilícito entre los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la oferta que ABC realizó a Empornac.

El 12 de agosto, elPeriódico publicó un análisis sobre la intención de ABC por pagar el 1.23 por ciento del costo real del arrendamiento del terreno en el Puerto Santo Tomás.

En la nota se realizan los cálculos sobre que el alquiler de los 150 mil metros cuadrados por 30 años, al valor incluido en el régimen tarifario –US$4.50–, significaba un ingreso de US$243 millones, mientras que ABC ofrecía el pago de US$3 millones.

Fiscalización legislativa

A raíz de las publicaciones de elPeriódico, la Comisión de Integración Regional del Congreso citó a los representantes de Empornac. De León dijo que la propuesta de los rusos “suena interesante y atractiva”.

Además, De León dijo que no es una gran cantidad de terreno la que buscan arrendar y que el presidente Giammattei no había intervenido en los acercamientos. La comisión legislativa pidió un cronograma que contenga quiénes son las personas y los tiempos que tomará emitir los dictámenes técnicos sobre los que se apoyará la decisión de arrendar o no el terreno a ABC.

El 14 de agosto, elPeriódico evidenció que el terreno que busca arrendar ABC es el mismo que Giammattei ofreció a El Salvador para construir un puerto en las costas del océano Atlántico.

Giammattei se reunió con su homólogo en El Salvador, Nayib Bukele, para ofrecer el proyecto, pero desde hace tres meses se cambió esa decisión para dar prioridad a ABC.

El 18 de agosto de agosto elPeriódico publicó Rusos insisten en contrato de arrendamiento desventajoso para el país en el Puerto Santo Tomás de Castilla, la nota sobre la contraoferta de ABC para el arrendamiento del terreno portuario.

En esa contraoferta, ABC señala que el área que desean arrendar no es una zona primaria, por lo que no deben pagar los US$4.50 que pide mensualmente Empornac por metro cuadrado y proponen el pago de US$1.

Además, ABC reformula su solicitud y manifiesta la intención de alquilar por 20 años –ya no 30 años– y acepta los 60 mil metros cuadrados que Empornac indicó que tenía disponibles.

Ofrecen el pago de US$0.50 por carga y descarga de cada tonelada y no los US$4.40 que establece el régimen tarifario de Empornac, intentando pagar en promedio US$1.55 por tonelada de los US$5.45 que pedía Empornac. ABC también dijo que de 5 millones de toneladas anuales que cargarían; ahora serían solo 2 millones, reduciendo los ingresos estimados de operaciones.

El 19 de agosto, elPeriódico publicó que los representantes de Empornac negaron que las negociaciones con ABC tuvieran un gran avance. Para hoy están citados con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) los ministros Antonio Malouf y Alberto Pimentel.

Propuesta desventajosa para Guatemala

La propuesta inicial de los rusos fue de US$0.05 por metro cuadrado de terreno, y luego elevaron su propuesta a US$1 por metro cuadrado. Pero la tarifa establecida en Santo Tomás de Castilla es de US$4.50, es decir US$3.50 más abajo. Los avezados rusos ofrecen US$0.50 por tonelada y anticipan que cargarán 2 millones de toneladas de níquel al año. Asimismo, indican que reducen su pretensión de terreno, a una porción de 60 mil metros cuadrados y el horizonte del arrendamiento a un tiempo de 20 años.

En síntesis, los mineros rusos ofrecen a Guatemala US$14.4 millones por los 60 mil metros cuadrados, cuando deberían de pagar por la graciosa concesión US$64.8 millones, es decir tan solo el 22.22 por ciento del pago que les corresponde por arrendamiento. Mientras, por operaciones de carga de exportaciones a granel de níquel, quieren un trato privilegiado de US$0.50 por tonelada, cuando la tarifa es de US$4.40. En otras palabras, quieren despojarnos US$3.90 por tonelada. Aunque su capacidad de exportaciones a granel sería de 4 millones de toneladas de níquel, aseguran que solo exportarían 2 millones de toneladas de níquel anualmente. Esto significa que pretenden pagarnos US$20 millones por tonelada de níquel exportado, cuando lo que corresponde es US$176 millones. Es decir, quieren cubrir, únicamente, el 11 por ciento de lo que deberían de pagar a la portuaria y por lo tanto a Guatemala.

En conclusión, los empresarios rusos, en total, entre los 60 mil metros cuadrados de terreno y la operación de carga por tonelada exportada, tienen la absurda pretensión de pagar un monto que asciende a US$34.4 millones, cuando lo que les corresponde pagar asciende a US$240.8 millones, tan solo US$14.2 por ciento que por Ley están obligados a pagar.