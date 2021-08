Habilitan registro para personas mayores de 25 años

El presidente Alejandro Giammattei anunció la ampliación del registro de vacunación para personas mayores de 25 años. Según el mandatario, los ciudadanos que pertenecen a este grupo pueden ingresar al portal https://registrovacunacovid.mspas.gob.gt/mspas/login para ser añadidos a los listados de pobladores que serán inmunizados.

El mandatario también indicó que el país alcanzó las 3 millones 528 mil 413 dosis administradas. Actualmente han recibido el esquema completo 2 millones 859 mil 182. El gobierno estima que se deben vacunar a 10 millones de personas.

Giammattei reiteró que en el país circula la variante Lambda, la quinta variación del COVID-19 detectada en el territorio nacional. Se detectó originalmente en Perú donde es la variante dominante.

Además, el gobernante mencionó que la positividad de pruebas confirmadas el 18 de agosto fue del 38 por ciento. El gobierno estableció el viernes pasado un estado de calamidad para contener los contagios sin embargo, no ha sido aprobado por el Congreso. En su discurso, Giammattei no se refirió a la continuidad o no de la medida.