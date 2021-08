Alejandra Carrillo busca la nacionalidad italiana

En un reportaje publicado por Con Criterio, se dio a conocer que Alejandra Carrillo, actual directora del Instituto de la Víctima, busca tramitar la nacionalidad italiana a través de su madre Mayra Lizhet de León Monroy.

La publicación detalla que en diciembre de 2020 el ministro de Relaciones Exteriores (Minex), Pedro Brolo recibió una carta de Mayra Lizhet de León Monroy, mamá de Carrillo, en esta solicitaba certificaciones de negativa de renuncia a la nacionalidad italiana de la señora María Lucot, tatarabuela de la remitente.

“Para el trámite, la mamá de Carrillo adjuntó el certificado bautismo del 15 de junio de 1863 de su tatarabuela, remitido en diciembre de 2020 por la parroquia de San Sebastián ubicada en Dueville, provincia de Vicenza, Veneto, Italia”, señala la nota.

Además, se menciona que también incluyó un acta de defunción emitida en octubre por el Registro Nacional de Personas (RENAP) que da cuenta que la italiana falleció en 1894, hace 127 años.

El medio tuvo acceso a grabaciones de Carrillo donde daba instrucciones a sus trabajadores “Necesito que llamen al MINEX y que le manden una nota diciendo que yo Mayra Alejandra Carrillo de León, que me identifico con el DPI, tal y tal, siendo familiar de la persona María Lucot, y determinar que esta persona no renunció a la ciudadanía italiana, pero tiene que ponerse de varias formas el nombre porque estaba escrito mal”.

Asimismo, la publicación apunta que Carrillo apremió a sus empleados y les indicó: “Yo lo que necesito es que el MINEX me diga que esa persona no se hizo ciudadana guatemalteca y por ende no renunció a la italiana. Necesito que me hagan la carta para aprobarla, pero “chanin” porque la tienen que llevar hoy al Ministerio”.

Ayer, en una nota publicada por La Hora, se reveló que Carrillo recientemente contrajo matrimonio con el diputado del partido Todos, Felipe Alejos Lorenzana.