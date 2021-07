Giammattei promete Q3 millones para proyecto de agua en San Rafael Guativil

El presidente Alejandro Giammattei indicó este día que destinará Q3 millones para un proyecto de agua en la comunidad de San Rafael Guativil, San Marcos.

“Yo le voy a poner del Fondo de Desarrollo Social Q3 millones para Guativil, resulta ser casi todo el material que se requiere en la obra”, dijo el mandatario.

El mandatario manifestó que “la carga es más liviana cuando se comparte”, por lo que pidió que se trabaje en conjunto con la municipalidad y la sociedad civil para poder arrancar con el proyecto que pueda ayudar con el servicio de agua para la comunidad.

Proceso de vacunación

El mandatario habló sobre la llegada de la donación de Estados Unidos, de 3 millones de dosis, pero no se refirió al contrato para la compra de las vacunas Sputnik V con Rusia.

Giammattei mencionó nuevamente que no ha sido vacunado, a pesar de que cumple con los requisitos, porque no es “que no quiera”, sino que prefiere que esa dosis sea aplicada a alguien más.

Giammattei indicó que con esta donación se espera inmunizar a 1.5 millones de personas en el país y cubrir a la mitad de personas mayores de 18 años.

“Si el objetivo de alguien es hacer que un gobierno fracase, está equivocado, no fracasan los gobiernos, fracasan los países, porque el fracaso de un gobierno es el fracaso de un país”, agregó.

Además mencionó que para que un gobierno tenga éxito necesita trabajar de la mano con la sociedad, con las alcaldías y con la población pero “tenemos que entender que Guatemala va a cambiar y ser diferente el día que dejemos atrás esos intereses personales de grupos sectarios y pongamos delante de nosotros el interés de la nación”.

Las declaraciones se dieron durante la inauguración del proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado, de San Cristóbal Cucho, San Marcos.