Giammattei: “El que se compromete, ya saben que pasa con el dedo”

El presidente Alejandro Giammattei prometió a la población y al alcalde de San Cristóbal Cucho, San Marcos entregar Q3 millones del Fondo de Desarrollo Social para un proyecto de mejoramiento del sistema de agua en la aldea San Rafael Guativil.

“Yo le prometo a usted alcalde, aunque no me dio chance de preguntarle al Ministro -Desarrollo Social- si me podía comprometer, pero ustedes ya saben que pasa con el dedo, así que me tengo que comprometer bien”, dijo Giammattei.

Agregó que es necesario que los gobiernos locales participen en la ejecución de proyectos. “Las obras salen más baratas, no hay empresas de por medio y la gente colabora”, manifestó.

El Mandatario participó en la inauguración del proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado, de San Cristóbal Cucho, San Marcos, que fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).