Giammattei ha gobernado casi nueve meses bajo estados de Excepción

Estado de Prevención en todo el país entró en vigencia ayer, convirtiéndose en el décimo segundo Estado de Excepción que el presidente Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros, ha decretado durante sus primeros 18 meses de gobierno.

Giammattei decretó estados de Prevención para el combate a las pandillas durante su primer mes como presidente y posteriormente ha hecho uso de la Ley de Orden Público para establecer estados de Calamidad, Emergencia y Sitio por las tormentas Eta y Iota, caravanas migrantes, disputas de tierras y por la pandemia del COVID-19.

Gracias al uso de los estados de Excepción, el mandatario ha logrado restringir actividades como concentraciones, manifestaciones, locomoción, entre otras; sin embargo, el recién decretado Estado de Prevención fue catalogado por el vicepresidente Guillermo Castillo como una medida innecesaria y no enfocada al combate de la pandemia.

“Si algo necesitamos nosotros son estados de vacunación no estados de prevención. No estuve de acuerdo porque no es necesario acudir a esa norma para decirle a las personas que se laven las manos, que guarden el distanciamiento social o usen mascarilla”, dijo Castillo.

Agregó que las restricciones afectan principalmente a sectores económicos que han sido golpeados durante la pandemia. Otro de los factores por los que el vicemandatario votó en contra de la misma fue por los artículos concernientes a las manifestaciones.

“Se establece que las fuerzas de seguridad pueden disolver las manifestaciones; los estados de Prevención ya traen limitaciones a garantías constitucionales”, enfatizó Castillo.

La CC estableció un plazo de 48 horas para que Giammattei remita un informe sobre el establecimiento del Estado de Prevención, como parte del trámite de un amparo planteado por el PDH, para evitar que se vulneren los derechos de reunión, manifestación, locomoción y emisión del pensamiento.

Se oponen a “ley seca”

La Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (Acecogua) manifestó su rechazo a la aplicación de la ley seca entre 18:00 y 6:00 horas para los comercios, ya que consideran que la medida “no ayuda a contener los contagios, sino perjudica a la economía en un momento delicado”.