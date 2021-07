Un alto costo por el transporte de escasas vacunas Sputnik V

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha recibido únicamente 550 mil dosis de la vacuna Sputnik V de las 8 millones que se pagaron a Rusia. En los primeros dos lotes que se enviaron, dicha cartera tuvo que desembolsar solo en transporte Q343 mil 005.04.

Según los datos de Salud, en un primer lote de 50 mil inmunizaciones se pagó Q251 mil 697.67, y por un segundo envío, con el mismo número de dosis, el costo fue más alto ya que se pagaron aproximadamente Q277 mil 533.71 por transportar esas vacunas.

El Ministerio de Salud no ha proporcionado la información relacionada al costo de flete por cada uno de los últimos tres lotes de vacunas rusas que llegaron al país. Se requirió la información al encargado de prensa, Carlos Morales, pero ayer no respondió con los datos.

En una citación en el Congreso de la República a la que acudió la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que cada dosis tenía un valor de US$9.95, pero que el costo real sería de US$11.50 por cada una, contando el precio de transporte y seguro. Los únicos datos que ha revelado el MSPAS mencionan que por el traslado de 321 mil dosis de AstraZeneca se pagaron Q91 mil 307, un costo mucho menor que con las vacunas rusas.

Un intermediario

Salud negoció con la empresa Human Vaccine, una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés), como intermediaria para la compra de 16 millones de dosis. En una publicación de elPeriódico se reveló que el contrato que firmó Flores con la entidad Human Vaccine fue para la compra de tratamientos de dos dosis, y que en dicho documento se acordó entregar un adelanto del 50 por ciento del pago acordado, Q614.5 millones de Q1.2 millardos.

En ese convenio, el MSPAS también acuerda que se hará cargo de los gastos extra de transporte, almacenamiento y en caso de que existieran impuestos, gastos por el despacho de las aduanas y otros.

Además, se afirma que el contrato no contiene un mecanismo que pueda proteger al Estado ante el incumplimiento. Según la publicación, pese a que Rusia no garantiza la eficacia de las vacunas, no se podrán devolver sin previo acuerdo.