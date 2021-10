Allan Rodríguez toma ventaja en carrera por control del Congreso

Pese a que la diputada de Vamos Shirley Rivera tiene la venia de Miguel Martínez, mano derecha del mandatario Alejandro Giammattei, para ser presidenta del Congreso, no cuenta con la simpatía del resto de bloques aliados, por lo que sus aspiraciones a dirigir este Organismo se alejan. Juan Francisco Mérida, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria, es otro de los legisladores que también se menciona como la opción “B” para dirigir el Legislativo, pero su liderazgo no levanta entre las diferentes bancadas.

Ambas debilidades son aprovechadas por Allan Rodríguez, actual presidente de este Organismo, quien busca ser reelecto para el próximo año. De acuerdo con varios congresistas consultados, Rodríguez calificó como un triunfo personal la aprobación de la Ley de Atención de la Pandemia COVID-19, y ello le generó retomar la confianza de Giammattei.

Josué Edmundo Lemus, de la bancada Vamos, quien correría por la presidencia apoyado por el bloque de la UNE, ya no participará al no tener la venia de Giammattei y de Martínez. En tanto que Manuel Conde, del PAN, uno de los aliados al oficialismo, no consiguió el apoyo de los legisladores.

A la rueda por la disputa de la presidencia un grupo impulsa al expresidente de este Organismo e integrante de los Unionistas, Álvaro Arzú. Pero al igual que Conde, a Arzú aún no le favorecen los números.

Las bancadas opositoras también tienen un candidato, Carlos Barreda de la UNE, pero los votos aún le son insuficientes.

“Allan Rodríguez tiene un punto a su favor y es que ha respetado lo que el presidente Giammattei le ha dicho, cosa que con otros no funcionaría conociendo la figura autoritaria que tiene el presidente (Giammattei)” indicó el analista político Jahir Dabroy.

El consultor Luis Mack señala que: “ a pesar de los contratiempos que ha tenido Allan Rodríguez dentro del Congreso, mantiene su fidelidad de poder articular las acciones, por lo que podría convertirse en un actor político que puede ser reelecto”, indicó.