Estudiantes de medicina realizan manifestación frente al Congreso para pedir pago de subvención del EPS

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizan una manifestación frente al Congreso de la República para exigir el paso de la beca estudiantil que les corresponde.

Los alumnos indicaron que la subvención mensual que deberían recibir es de Q1,200 mensuales por sus servicios en el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Sin embargo, indicaron que la cartera de Salud decidió no retribuirles “ni un centavo”.

Universitarios piden al Congreso que incluyan en la Ley de Emergencia Nacional para atención de la pandemia el pago para Estudiantes de EPS rural y hospitalario que han prestado servicios en centros públicos y que el Ministerio de Salud se niega a entregar. Vídeo: @epocon_elP pic.twitter.com/K5HwOsdoF7 — Luisa Paredes (@lparedes_elP) September 13, 2021

Tal situación se debe a que el Acuerdo Gubernativo 175-2015 establece que ellos deben cumplir 12 meses de EPS. Sin embargo, según los estudiantes, dicho programa se vio reducido a nueve meses en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Ellos indicaron que la Dirección de EPS les informó que aquellos alumnos que no completen el ciclo de un año de esa práctica no podrán obtener las remuneraciones. Los estudiantes también indicaron que la cartera de Salud concluyó que no haría los desembolsos, ya que contraviene el acuerdo mencionado.

Los alumnos anunciaron que harán una manifestación frente al Congreso de la República, con el fin de que se incluya en proyecto de la “Ley de Emergencia por la Pandemia del COVID-19” un artículo que garantice el pago de las becas.

Se consultó al MSPAS si está analizando alguna alternativa legal para poder hacer los desembolsos y cancelar los meses que los estudiantes ejercieron del EPS. Sin embargo, al momento de esta publicación no se había obtenido respuesta.