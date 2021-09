Estado de calamidad queda sin vigencia

El Decreto Gubernativo 8-2021, que declaraba el estado de calamidad, no obtuvo los votos para ser aprobado tal y como lo necesitaba el Ejecutivo. Sin embargo, pese a que no existía el apoyo para ratificarlo, los diputados debieron realizar una nueva votación, esta vez para improbar lo no aprobado, según la última sentencia de la CC.

Los diputados de las bancadas que se mantuvieron con la alianza oficialista fueron: Valor, Todos, BIEN, UCN, PAN, Podemos, Prosperidad Ciudadana, FCN-Nación y una facción de la UNE, con los que sumaron 69 votos para continuar con el estado de calamidad.

Durante toda la sesión, varios diputados señalaron al presidente del Congreso de ofrecer dinero para obtener los votos que permitirían mantener con vigencia el estado de calamidad.

En medio del enfrentamiento, también se criticó al Ejecutivo por llevar a los directores de los hospitales nacionales al Congreso para presionar a los diputados que no estaban de acuerdo con las medidas.

Improbación

Luego de una larga y confusa sesión, el Congreso improbó con 81 votos el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo.

Los integrantes de la oposición y algunos diputados de las bancadas aliadas del Gobierno votaron por engavetar el decreto.

Se necesitaron dos rondas para improbar el proyecto enviado por Alejandro Giammattei.

En la primera, les hizo falta un voto para lograr que se cumpliera con lo ordenado por la CC. Los diputados señalaron a la Junta Directiva de no dar el tiempo necesario cuando apenas les hacía falta un voto. Una segunda votación propuesta por los legisladores inconformes logró al final improbar el decreto.

El decreto improbado

El Ejecutivo declaró la semana pasada un nuevo estado de calamidad, en el cual se incluía un toque de queda entre las 20:00 y las 4:00 horas. El sábado pasado, los directivos del Congreso lograron los votos para que el decreto fuera conocido en tres lecturas. Hasta ayer, el Ejecutivo tuvo tres días para realizar compras por excepción.