UNE expulsó a Sandra Torres del partido

El Tribunal de Honor y Disciplina del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) notificó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su decisión de expulsar a Sandra Torres del partido.

El Tribunal envió el 31 de agosto pasado, una carta al Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos para notificar que resolvió la expulsión de Torres, con fundamento en el artículo 167 literal “d” de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

La carta indica que el 30 de julio pasado, el Tribunal declaró con lugar la denuncia que presentó el diputado Carlos Barreda y Orlando Blanco en contra de Torres por la comisión de falta grave.

También menciona que Torres ha perdido la calidad de afiliada del partido UNE por lo que solicitan al departamento registrar la expulsión de la ciudadana y que extiendan una certificación que acredite que ella ya no se encuentra afiliada al partido.

Los congresistas solicitaron la expulsión de la expresidenciable por traición y comprometer los intereses de la agrupación política porque ella mantuvo comunicaciones con miembros del partido para influenciar decisiones en el Congreso, a pesar de tener prohibición del Juzgado de Mayor Riesgo A, que conoce el proceso penal contra Torres por financiamiento electoral ilícito de la UNE.

El diputado Oscar Argueta, secretario general de la UNE, explicó que Torres fue notificada de la denuncia en su contra y se corrieron las audiencias respectivas para que ella pudiera ejercer su derecho de defensa pero no se presentó.

Argueta indicó que el comité de disciplina emitió la resolución de separarla del partido por su incomparecencia. “Ella al no haberse apersonado y no haber ejercido los recursos administrativos que la ley y los estatutos de partido le permiten, en estricto apego a la ley, no tiene recursos legales para revertir la resolución” añadió Argueta.

Torres puede volver a la política

Esta semana se conoció que la Sala Segunda de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional a Sandra Torres y le revocaron la prohibición para participar en actividades políticas y le permitieron viajar fuera de la ciudad capital.