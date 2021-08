Diputados evitan sesionar esta semana

Los diputados al Congreso no sesionarán esta semana. El presidente de este organismo, Allan Rodríguez, levantó ayer la sesión de jefes de bloque ante la ausencia de más de la mitad de los representantes de cada bancada, ya que no existía quórum para discutir la agenda de la sesión de hoy.

“Tantos temas que son urgentes y que necesitamos conocer en el pleno”, expresó la jefa de bancada de Winaq, Sonia Gutiérrez, quien criticó la estrategia para continuar retrasando las sesiones. Según los legisladores de oposición, diversas bancadas se oponen a la juramentación de Gloria Porras como magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad, que fue uno de los motivos para no convocar hoy.

Orlando Blanco, diputado del partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que el mensaje que se envía a la población es negativo. El legislador refirió que existió una orden del mandatario, Alejandro Giammattei, para no sesionar y no conocer el voto de falta de confianza contra el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, así como no iniciar con el proceso de interpelación contra el titular de la cartera de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

Amplio descanso

Los legisladores gozaron de un receso legislativo que duró dos meses y medio y concluyó el pasado 2 de agosto. Durante julio no realizaron ninguna sesión extraordinaria debido a que Rodríguez cerró por dos semanas las instalaciones del Congreso ante el incremento de contagios de COVID-19.