Comisiones del Congreso presentan escasos resultados

La alianza oficialista del Congreso lideró la agenda de temas durante el primer periodo de sesiones ordinarias. Un informe presentado por la Alianza por un Congreso Eficiente, integrado por varias organizaciones, refiere que los congresistas fueron convocados a 44 sesiones ordinarias (de enero a mayo), pero algunas no iniciaron y en otras solo se le dio lectura a las actas.

En el segundo año de la actual legislatura, presidida por Allan Rodríguez, diputado de Vamos, se consolidó el mayor número de votos a favor de Alejandro Giammattei, por lo que quedó integrada por los bloques UCN, Valor, Bien, FCN-Nación, Viva, Todos, Creo, Humanista, Prosperidad Ciudadana, Podemos y una fracción de la UNE. El trabajo de la oposición no se ve reflejado en el documento presentado.

Los faltistas

El documento detalla que cinco diputados asistieron a menos de la mitad de las sesiones convocadas y uno (Luis Fernando Sanchinel Palma) solo se presentó el pasado 14 de enero al cambio de la Junta Directiva y jamás se le volvió a ver en el pleno. Al consultar sobre la ausencia de Sanchinel se indicó que sufrió un accidente, pero ha continuado cobrando su sueldo como congresista.

Otro de los hallazgos de la organización es que los diputados durante este año se han ausentado también al trabajo de las comisiones de Asuntos Electorales, Legislación y Puntos Constitucionales, Turismo y Economía. Según manifestó Marielos Fuentes, la estrategia de los diputados es llegar a firmar la lista de asistencia y luego se retiran o, en otros casos, firman el acta sin haberse presentado a la reunión.

“El trabajo legislativo no reflejó las propuestas de agenda”, resumió María Isabel Bonilla del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Agregó que pese a que a principios de año varias bancadas anunciaron cuál sería su propuesta de trabajo, durante el primer periodo de sesiones no la cumplieron, al contrario, se aprobaron siete decretos y dos de ellos fueron de urgencia nacional, los cuales no aparecían en la agenda inicial.

Sin avanzar en elección de magistrados

De las 44 sesiones convocadas, 42 veces apareció en la orden del día la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones. De los 270 candidatos, los legisladores únicamente avanzaron en dos (Hugo Roberto Jáuregui y Mirna Lubet Valenzuela Rivera), que no fueron electos.