Lo que nos deja el Mundial: buen fútbol… ¡Y corrupción al desnudo!

Catar se quiso vender al mundo como un país de maravillas, pero para promoverse recurrió a uno de los males que aquejan al mundo y no justifica ningún fin posible. Gonzalo Marroquín Tuit No se han dado detalles puntuales sobre los niveles de audiencia de la Copa del Mundo, pero no me cabe la menor duda de que se alcanzaron niveles muy altos, con cientos de millones –si no miles de millones–, siguiendo por la TV lo que sucedía en Catar, especialmente esa gran final entre Argentina y Francia, calificado como uno de los mejores partidos en la historia de…