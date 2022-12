Una posibilidad cada vez más rea

Empezamos a ver con más claridad las estrategias que ponen en marcha los diversos contendientes a las elecciones. Para este prematuro vaticinio de lo que creo será el resultado de los próximos comicios, dejó por un lado a todos los candidatos y partidos políticos con cero o muy remota posibilidad de avanzar. Estos conforman la gran mayoría del “cartón de lotería” que será la papeleta de votaciones. De igual manera, me limito a lo que me compete: el binomio presidencial, las diputaciones al Congreso y la comuna municipal de Guatemala. La reciente noticia de que Roberto González “Canela” va por la Alcaldía de Guatemala con el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO), trae consigo los vientos de cambio que tanta falta le hacen a los capitalinos. Ricardo Quiñónez, el actual alcalde, no es ni la sombra de Álvaro Arzú y eso dejando de lado que desde hace un buen