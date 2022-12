Índice de competitividad local 2022

Por Facebook me percaté de la convocatoria de FUNDESA a un desayuno el 7 de diciembre pasado, para conocer los resultados 2022 del Índice de Competitividad Local (ICL). Me inscribí el mismo día y al llegar llevaba en la mano los Q200 para cancelar el precio del evento, pero para mi sorpresa, la señorita de la mesa de recepción rehusó recibirlos y me permitió ingresar al salón y sentarme en una de las mesas, en donde, para mi fortuna, aún quedaba un lugar. Me agradó observar, además de los consabidos dirigentes y benefactores del FUNDESA, así como patrocinadores, a muchos alcaldes y miembros de varias corporaciones municipales. Tratándose de la competitividad local a nivel de municipios, su presencia tenía mucho sentido. El Índice original, de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, evalúa factores que inciden en la productividad y el crecimiento económico y que ayudan a analizar las