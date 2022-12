No soy fanático del fútbol; cualquiera que me conoce lo sabe bien. Pero sí soy el tipo de persona no aficionada que es capaz de pasarse los noventa o ciento veinte minutos que dure el partido de fútbol ahí, frente a la pantalla, sin moverme. No porque me importe el resultado. No porque me aficione alguno de los equipos enfrentados. No porque el sillón sea cómodo. No porque el restaurante o casa en que estoy viendo el juego sea el mejor lugar para estar. No por nada de eso; lo hago porque soy fanático de las personas que quiero y, por ende, fanático de aquellas a las que quiero y que también quieren el fútbol. Soy fanático de cómo mis hermanos le grita a la televisión, como si sus indicaciones fueran a escucharlas los jugadores, y de cómo suelen comentar y opinar sobre el juego, revelando estadísticas y datos interesantes.