“Si para disfrutar de un presente placentero necesitamos obtener la certeza de un futuro feliz entonces estamos llorando por la luna. No tenemos tal certeza.” Alan Watts, que trabajó ampliamente para explicar en términos occidentales esta ontología, advertía que la fuente de la ansiedad y de la frustración humana es la tendencia a vivir por el futuro, que es una distracción. Más aún, en La sabiduría de la inseguridad: Un mensaje para la era de la ansiedad, Watts explica: “Las mejores predicciones del futuro son cuestiones de probabilidad y no de certeza y, es más, hasta donde sabemos todos nosotros experimentará algún grado de sufrimiento y eventualmente morirá. Si nos somos capaces de vivir un presente pleno, sin la certeza de un futuro feliz, entonces definitivamente no estamos adaptados a vivir una existencia que es finita donde, a pesar de nuestras mejores intenciones, ocurrirán accidentes y donde al final del