“Serpiente que no muda, muere”, afirma el dicho popular que siempre me ha gustado porque tanto literal como simbólicamente, encierra una profunda verdad. Es decir que, si uno no se renueva de vez en cuando, si uno no cambia de piel, si uno no abandona los viejos ropajes, las costumbres innecesarias, ciertas creencias fosilizadas que nos han acompañado a lo largo de nuestro crecimiento, pero que ya no responden a las exigencias actuales de evolución personal, entonces la sobrevivencia puede verse en aprietos y se corre el riesgo físico y psicológico de ser estrangulados por la vida, cosa que acontece…