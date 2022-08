Poemas y canciones vinculados a la historia de la Nueva Guatemala de la Asunción (II parte)

En esta irredenta ciudad, de bendita y maldita historia, existieron las refresquerías, con una diversidad de frescos guatemaltecos: Parece ser una particularidad de la pacata urbe: Fresco de súchiles, de chian, horchatas, rosa de Jamaica, agua de canela, fresco de tamarindo, etc. Un ciudadano brasileño alguna vez me preguntó cómo se tomaban el trago nuestros antepasados. Yo supuse que era trago puro, aguardiente o ron mezclado con bebidas de cola. Me recordó que aparecieron las “colas”, en Latinoamérica, en torno a los años treinta del siglo pasado. No, me dijo, le pregunto de mucho tiempo antes. Después me recordé que…