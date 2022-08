El candidato

Durante el año pasado y gran parte de este he escrito sobre temas políticos; creo que en este momento, cuando falta menos de un año para las elecciones generales en las que elegiremos presidente, diputados, parlamentarios y alcaldes, se hace obligado tocar estos temas que a todos atañen. Atañen relativamente y más adelante me referiré a la importancia que las elecciones tienen para un gran segmento de la población. Para ser congruente con el título de esta columna trataré sobre los candidatos en general y el presidencial en particular y sobre las calidades y cualidades que debiera tener el que…