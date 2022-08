La gran apuesta asiática

El futuro está aquí y es asiático. El gran acierto de Laurent Cohen-Tanugi en su obra The shape of the world to come (2008) fue que el centro del poder mundial se desplazaría de las relaciones interatlánticas entre EE. UU. y Europa a las relaciones interpacíficas entre EE. UU. y Asia. A pesar de la pérdida de hegemonía que EE. UU. viene atravesando desde la segunda administración de George W. Bush (2005 al 2009), el “coloso del norte” sigue siendo la gran superpotencia mundial, pero Europa ha dejado de ser su gran aliado, y el llamado Viejo Continente se encuentra…