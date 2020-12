Usac: ¿La autonomía universitaria? (I parte)

Las generaciones actuales, en realidad, la mayoría no saben lo que costó la emisión del Decreto No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Costó muchísimas luchas de nuestro pueblo, durante la larga noche de la dictadura ubiquista, que ahora, sus panegiristas tratan de ocultar. El sátrapa hizo con la Universidad Nacional lo que le daba la gana. Nombraba Rectores y Secretarios, decanos y secretarios facultativos a su sabor y antojo. Ubico Castañeda era un militar de línea, poco aficionado al estudio y a los libros. En 1939, militarizó las escuelas públicas secundarias y obligó a comportarse como militares a los estudiantes del bachillerato en los Institutos Nacionales de Varones y a todos los estudiantes para maestros de las Escuelas Normales existentes en el país. La rebelión contra el dictador comenzó desde 1937, recordemos que Ubico Castañeda había sido instalado en el poder por la voluntad del Ministro de los Estados Unidos, Sheldon Whitehouse, en unas elecciones apresuradas en las que el mencionado General fue único candidato. Tomó posesión el 15 de febrero de 1931 y para cumplir su primer sexenio, el Partido Liberal Progresista, violó la Constitución Política de la República de entonces y fue reelecto, para un nuevo periodo, 1937-1943. Y si la dictadura no les parecía larga, lo volvieron a elegir con los mismos métodos empleados en la primera reelección violatoria de la Carta Magna. Los estadounidenses no dijeron esta boca es mía. Por ello, cuando los muchachos universitarios se comienzan a organizar para luchar en contra de la dictadura, aunados con los maestros y los estudiantes de secundaria y el pueblo cansado de tantos desmanes, consiguen la renuncia de Ubico, no sin antes, contribuir con los presos, los heridos, los golpeados y los muertos. Por ello, cuando después de 108 días del aprendiz de dictador, Federico Ponce Vaides, y la sublevación del pueblo antes citado con el concurso de los jóvenes oficiales del Ejército, consiguen derrocar a la dictadura el 20 de Octubre de 1944. La Junta Revolucionaria de Gobierno, no tarda mucho en reconocer el papel jugado por los estudiantes y algunos profesores universitarios, y le otorga a la Universidad su autonomía, el 1 de diciembre de 1944. Al acto de entrega del mencionado Decreto No. 12, se apersonaron los miembros de la Junta Revolucionaria del Gobierno, el ciudadano Jorge Toriello Garrido, el mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Árbenz Guzmán, en el Paraninfo Universitario. Ahora que se celebra un año más de tal evento político y académico, cabe preguntarse si la Usac goza de autonomía universitaria, toda vez que el Pacto de Corruptos al interior de la misma, le han hecho, no solamente mucho daño, sino que ahora no cuenta con autonomía real, es decir, política y financiera.