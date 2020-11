La niña olvidada

Hace unos años, a mitad de una tormenta, en una comunidad lejana de Quiché, una niña descalza y con la ropa empapada por la lluvia, me observaba con ojos curiosos. Estábamos en su escuela, la única en la aldea, la cual con todas sus limitantes –sin acceso a electricidad, agua, letrinas dignas, señal de teléfono/internet– era el único oasis que aún prevalecía para poder educarse.

Buscando refugio de la lluvia, tomé asiento en uno de los pupitres del aula, junto a la niña. La saludé. Intercambiamos algunas palabras y después de unos minutos de silencio me preguntó si podía peinarme el cabello. Con sus manos pequeñas empezó hilarme la melena, hasta dejarme en la cabeza un puñado de trenzas. Aparecieron dos niñas más, que entre risas y susurros se sumaron para seguirme peinando.

Nuestras diferencias, las que el ser humano utiliza para segregarse entre los unos y los otros, fueron la puerta que abrió nuestra conversación. Tenían curiosidad por el color de mis ojos y el tono de mi piel. No se explicaban que alguien como yo, con el semblante distinto al de ellas, hubiera crecido en su mismo país. De nuestros opuestos llegamos a ese punto de encuentro entre tres niñas de la Guatemala que apenas conozco y una mujer de la Guatemala que ellas desconocen.

Con el pelo ya trenzado, surgieron las interrogantes y las exclamaciones. ¿En dónde vivís? ¿Sabés manejar un carro? ¡Vivís sola! ¿Te has subido a un avión? ¡Terminaste el colegio y fuiste a la universidad! ¿Tus papás no te obligaron a casarte? Entre preguntas y respuestas, migramos entre la vida de la una y de la otra. Fui reconociendo que a duras penas sabían leer y escribir; que el agua en sus casas se recolecta en el chorro comunitario todos los días; que una habitación es el espacio en el que duerme toda una familia; que las posibilidades de llegar hasta sexto primaria serían pocas, porque primero venía la educación de los hermanos varones; que casarse probablemente terminaría siendo una decisión del padre y no de ellas.

Hoy, más que nunca, pienso en esas tres niñas. Como ellas, hay millones que quedaron sin la posibilidad de poder continuar sus estudios. Esas escuelas, aunque precarias, eran como pequeños faroles que iluminan senderos. Ahora, sin esos espacios y sin la voluntad de un Gobierno que ignora la importancia de la educación, pero que prioriza en la corrupción, se apaga la escasa luz que había para la niña de Guatemala. Miles de ellas no regresarán a estudiar el 2021, quedando sumidas en las cifras de analfabetismo y truncándoseles toda posibilidad de poder desarrollar sus capacidades. Así mismo, perderán la oportunidad de reconocer el potencial que llevan dentro, ese que les genera autoestima y les permite soñar con una vida propia, independiente y libre.

La tormenta terminó y me despedí de ellas. Salieron conmigo hasta dejarme frente al vehículo. Baje la ventana para decirles adiós y una de ellas exclamó: “Perate, te queremos hacer una pregunta.”

“Decime,” contesté.

“¿Cómo podemos hacer para llegar a ser como tú?”

Del pelo enmarañado y de la curiosidad de tres niñas, había nacido una de las preguntas más importantes que alguien me había hecho en la vida. Y así, en cuestión de segundos recapitulé en las pocas cosas que nos hacían diferentes: la oportunidad.

“No importa lo que suceda, jamás dejen de buscar ese espacio en donde siempre puedan educarse”.