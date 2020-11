Exijamos destitución o renuncia de la cúpula de seguridad ciudadana

Debido a que la ciudadanía guatemalteca hizo uso de su derecho legítimo de protestar de manera pacífica ante las distintas arbitrariedades del Gobierno de Alejandro Giammattei y del Congreso de la República, especialmente por la corrupción sobre los fondos públicos destinados al combate de la pandemia de COVID-19, los fondos asignados al MICIVI, la poca o nula asistencia a los afectados por las tormentas tropicales ‘Eta’ e ‘Iota’, y por la aprobación del Presupuesto nacional 2021, en el cual se recortan fondos públicos a sectores importantes y sensibles como los Derechos Humanos, la Salud y el Sistema de Justicia y se siguen asignando partidas presupuestarias al cuestionado MICIVI, no han faltado la estigmatización y la criminalización de la legítima protesta ciudadana de parte del Gobierno. Como resultado de eso, la Policía Nacional Civil reprimió violentamente a las personas que manifestaban pacíficamente en la Plaza de la Constitución el sábado 21 de noviembre, hirió a unos y capturó a otros, con un lujo de fuerza que no ameritaba la situación. Mientras con el incendio en el edificio del Congreso, se dejó actuar libremente a los que incendiaron el lugar y no se les reprimió ni se capturó a ninguno. Esto sin duda será una acción premeditada de las fuerzas de seguridad para provocar a la ciudadanía. Ahora Giammattei ya se demostró como lo que es, un gobernante represivo y autoritario. El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, tiene un pasado cuestionable, y se sabe que entre los altos mandos de la Policía hay un grupo de agentes apodados los Riveritas, reconocidos sicarios que en el pasado participaban en acciones de limpieza social, muertes de presidiarios y asesinatos de activistas políticos y sociales, y que volvieron durante el pasado gobierno de Jimmy Morales. Exijamos la inmediata destitución o renuncia del ministro de Gobernación Gendri Reyes, del director de la Policía y de todos los altos mandos policiales. No se puede estar tranquilo con ellos.