¿Cómo se ve la cosa?

Hoy no hay alguien que diga o crea que ‘“la cosa”’ está tranquila y que aquí no pasa nada. Por supuesto que ‘“cada quien habla de la feria como le va en ella”’. Habrá señores, sobre todo extranjeros, que mientras su ‘“business”’ siga como hasta hoy y ya desde hace años y sus lanchas y sus ‘“Jets”’ sigan llegando aunque sean tres de cada cuatro ellos todo lo verán bien y no les preocupa cómo está ‘“la cosa”’. En este campo de la narcoactividad el gobierno en alianza con otros países hace la lucha que pueden o la que les dejan hacer, la situación y las grandes limitaciones, sobre todo económicas. Pero para el chapín promedio, como usted y como yo, ‘“la cosa”’ preocupa. Hay grandes males que nos asolan y estos empiezan con el “COVID-19” o la pandemia del coronavirus, cortesía de los chinos comunistas, que sigue preocupando a todos, sobre todo a los médicos, que temen y advierten del rebrote o “segunda ola”. El que no lo crea que vea como está la situación en Europa. Sobre este tema nos guste o no, el gobierno ha hecho y hace todo lo que ha podido pero ‘“la cosa”’ no se ve bien. A cuidarse pues, sobre todo mis compañeros mayorcitos de edad.

Pero aún hay más, como los problemas de las tormentas ‘Eta’ e ‘Iota’ pues allí ‘“la cosa”’ tampoco se ve bien. Aunque desde que yo tengo memoria en Guatemala ha habido “Temporales” llámense depresiones tropicales, tormentas o ciclones, con sus respectivos desbordes de ríos, inundaciones, etcétera. ‘“Remember”’ el ‘Mitch’, ‘Stan’, y demás. Y cada vez hay muertos y grandes destrucciones. Es allí donde siempre brilla por su ausencia la autollamada sociedad civil y como siempre allí están primero, él Ejército, los bomberos Voluntarios o Municipales y Conred. Como en todos los desastres naturales, y es que ni aquí ni en ninguna parte del mundo ningún gobierno está preparado. Podemos ver las inundaciones en la India, Bangladesh o Nepal todos los años que dejan cientos o miles de millones de dólares en pérdidas materiales y lo peor los miles de muertos todos los años, y nunca están preparados. Y peor aún en el tan ecológico, verde y ambientalista estado de California, Estados Unidos, hay incendios de grandes proporciones todos los años, como que es negocio de alguien, aunque siempre hay grandes pérdidas materiales y humanas. Allí en el estado más rico de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no están preparados y cada verano hay grandes incendios que aterrorizan a todos.

Pero aquí ‘“la cosa”’ sigue complicada, basta con ver el resurgimiento de “la Plaza”. Resucitó y todo por cortesía del Congreso de la República que comete el pecado de no saber explicar y comunicar claramente lo relativo al Presupuesto 2021, ni nada de lo que hace. Por ejemplo todo lo relativo a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Debieran de ver el video informativo de la hermana República de El Salvador. Es impresionante y debe ser una lección para nosotros.

En el año del temor, de la pandemia, de los desastres Guatemala sigue en pie y saldrá adelante.P.S. Al señor alcalde Ricardo Quiñónez gracias, muchas gracias por seguir manteniendo el tránsito fluido sin los “tomates” podridos. Cuánto habremos ahorrado en combustible.