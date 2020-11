Mea culpa y el Leviatán chapín

La Directiva del Congreso dio marcha atrás y lanzó su ‘mea culpa’ por haber aprobado el Presupuesto público 2021 por el jalón de orejas que le dio el CACIF, el cual también había llamado al orden al presidente Giammattei para que no fuera a aprobarlo, porque el sistema no aguantaba más. Peor aún con los atentados terroristas de los policías contra los manifestantes el pasado fin de semana bajo su responsabilidad y la de su ministro de Gobernación, a dos días de haber tomado posesión. Así, salió el monstruo del “Leviatán” estatal creado por el bloque dominante desde 1954: la elite económica, la jerarquía castrense, el capital transnacional, los partidos cooptados de turno. A partir de los años ochenta, los narcotraficantes entraron a ese bloque y cada vez con más fuerza ahora. Ese bloque hundió a las mayorías en la exclusión y el abandono como dijo Richard Adams en ‘Crucifixion by Power’. El Estado se volvió un monstruo, como el Leviatán, capaz de devorar a cualquiera que se le pusiera en contra afirmándose en leyes arbitrarias, como las de Stalin o Hitler, o las de cualquier tirano. Así fue hasta que se dieron los Acuerdos de Paz de 1996, que dieron un respiro al sistema, pues los militares estaban conscientes de su oscuro pasado (asesinatos de civiles y las peores masacres hechas por su odioso Leviatán represor con la venia del grupo dominante indicado: a partir de 1996 se iban a comportar de otra forma y firmaron compromisos que no se cumplieron de ninguna forma y que han orillado al sistema a sucumbir de nuevo y no sabe por dónde podrían llevar a su Leviatán. Ese desmadre comenzó a inicios de este siglo cuando millones de guatemaltecos y centroamericanos huyeron de la inseguridad y el miedo, del desempleo, de la ausencia de las condiciones para ser libres, pues la libertad implica que el hombre se pueda desarrollar por sí solo, pero el sistema lo arrinconó y, sin elección, huían del país al norte para encontrar allí esa seguridad, esa libertad perdida, mientras los grupos alrededor del Leviatán guatemalteco se aprovechaban del Presupuesto público cada año con el deseo de lucrar, no solo explotando al trabajador en sus empresas y negocios, sino también tomando las ubres del Leviatán-Estado para hacer el peculado y el soborno las formas corrientes de la gestión pública. Y su nicho favorito era el “Club de la Construcción” como dijo hace años el certero peruano Carlos Matos Mar, pues ello se aplica a toda América Latina: en ese club está el esplendor del oro fácil como los españoles en la conquista para hacerse ricos, como Odebrecht hizo a escala regional, demasiado fácil. Ahí la descomposición del Leviatán lacerado y con cáncer en esta nación inconclusa como muchas “patrias criollas” de origen: la Guatemala oficial con sus instituciones, partidos, banca, industria, fuerzas armadas, iglesias, tribunales, diputados, alcaldes… Mientras hay una Guatemala alrededor de “los informales” que son las grandes mayorías marginadas, excluidas, como pasa en México, Perú, Argentina… y el descontrol social es permanente y la violencia también… De hecho, en nuestros países se han dado dictaduras claras y dictaduras no claras. Guatemala está en estas última, “iliberales” porque la ley dice que es una democracia pero la verdad esa que está bajo el control de la clase política ya conocida, atizada por los grupos dominantes que manejan los hilos de la economía, con el CACIF participando en sesenta directivas de entes estatales, los generales protegiendo sus intereses del contrabando, protegiendo a los narcos (como en México y otros países), los narcos usando a los banqueros y políticos para lavar dinero, los políticos haciendo su agosto. Para cambiar esos grupos tienen que hacer su ‘mea culpa’ y ver si pueden o no cambiar. Cuidado que se pueden ir a la dictadura total como el Leviatán. ¿Podrá el CACIF cambiar su intimidad con el Estado al igual que los generales y los partidos corruptos? Tienen que decir ‘mea culpa’ también y cambiar porque son los culpables del Estado fallido que nos han legado, no solo el Presupuesto.