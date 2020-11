Gobernar no es encubrir juegos sucios

Esta es la oportunidad para que el presidente Giammattei defina cuáles serán sus decisiones para continuar gobernando. Que escoja si seguirá favoreciendo las estrategias y componendas del ‘Pacto de Corruptos’ o si hará un alto para reflexionar y tomar decisiones en qué se va a poner a trabajar. Ya nos cansamos de verlo como su propio promotor de imagen con ese tono burlón, que se ve ridículo en el Presidente de una nación.

Cinco días han pasado después de las manifestaciones de la indignación del pueblo, cuando a toda prisa, entre el Congreso y el gobierno se prosigue el contubernio para estructurar jugarretas y montar un teatro de esperpentos. Continúan con sus estrategias perversas de engaños, disimulos y mentiras. Los grupos mayoritarios que se apropiaron del Congreso de la República siguen campantes tejiendo engaños y disimulando con palabras sus aviesas finalidades para mantener el abuso y la usurpación que los caracteriza. Nuevamente, nos ven como niños que con un dulce chupete se les tapa la boca.

A pesar de los videos y fotografías, ampliamente difundidos, de todos los vejámenes que se cometieron en contra de los manifestantes, ni siquiera emitieron un apercibimiento a los jefes del Ministerio de Gobernación. Mandan el mensaje que como “Padres de la Patria” no están dispuestos a proteger los derechos inalienables de los cuidados. Nada significó una falta por dejar medio ciegos a dos jóvenes, golpear en la cara a un fotoperiodista, arrastrar por las calles a mujeres, tirar bombas lacrimógenas que alcanzaron a los niños. Actos represivos, muy contrastantes con las imágenes que evidenciaron la escena de policías inmóviles resguardando la puerta del Congreso, mientras, tres vándalos libremente actuaron en forma violenta destruyendo ventanerías y prendiendo fuego. Un espectáculo armado para tener el pretexto de llamar a los manifestantes “terroristas”.

Siguen pues, con sus mismas jugarretas burdas y prepotentes. Siguen actuando como lobos que quisieran ponerse la piel de oveja. No quieren entender el rechazo popular a sus abusivas decisiones. Denotan tener mucha prisa por invalidar totalmente los pocos rasgos democráticos que quedan. Su Junta Directiva tiene prisa por perseguir a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad e invalidarlos. Sin embargo, burlándose del mandato constitucional, mantienen un pretexto de no atender las órdenes legales para nombrar los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y qué decir de su satélite de corrupción del Tribunal Supremo Electoral, de no cobrar los Q22.8 millones a los partidos políticos por hechos de corrupción comprobados. Los abusos continuarán hasta donde los guatemaltecos lo permitamos.